¿Eugenio Derbez está problemas con su esposa Alessandra Rosaldo por su reality? la cantante aclaró los rumores

Eugenio Derbez está exponiendo sin ningún tipo de censura su vida privada en el reality ‘De vacaciones con los Derbez’. En el cual se muestra junto con sus hijos y su esposa Alessandra Rosaldo, mientras recorren distintas zonas turísticas del mundo.

El comediante Eugenio Derbez, quien además es productor y director del reality ha comenzado a tener problemas familiares por el show. Pues ya hace unas semanas él mismo contó, entre lágrimas, que tuvo conflictos con su hija mayor Aislinn Derbez. Al punto de asistir a terapias porque ella se sentía opacada por su padre.

Ahora surgen rumores de que está enfrentando grandes desacuerdos con su esposa. Como se ha podido observar en las escenas transmitidas por la serie. En entrevista con el programa ‘De primera mano’, la pareja se encargó de despejar las dudas acerca de las constantes peleas y desacuerdos que están causando las especulaciones de una posible separación.

“¡Seguimos juntos!“

Alessandra comenzó explicando la situación que está viviendo en su relación sentimental. “Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos. No somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados. Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. ¡Seguimos juntos! Invictos. Claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas”, expresó.

La primera en lanzar los rumores sobre la inminente ruptura del matrimonio fue Martha Figueroa, en el programa Con Permiso. En el señaló que según sus fuentes “ya no se soportan”. Recordando que en la primera temporada del reality, la periodista había dicho que, según el comportamiento de Aislinn y su entonces esposo Mauricio Ochmann, se divorciarían, y así terminó pasando.

Rosaldo aseguró que gracias a la primera temporada de De viaje con los Derbez, fue que la familia completa se dio cuenta que habían muchos pequeños problemas que terminaron por explotar. “Sí me di cuenta de que no estaba yo dejando a Eugenio ser el padre que es. De que estaba yo interfiriendo entre la relación entre ellos dos -Aitana y Eugenio-“.

“Cada momento que pasábamos juntos era mágico”

“Todo bien en la relación -entre ella y su esposo-, pero es una relación absolutamente normal. Con altibajos, con momentos increíbles y con momentos no tan padres, con crisis, con pruebas que superar. Somos un matrimonio absolutamente normal, pero todo bien”, señaló Rosaldo.

La pareja está casada desde hace casi nueve años y aunque tienen sus roces constantemente, aseguran que aún se aman y quieren estar juntos. Ya hace un tiempo en su canal de YouTube Alessandra respondió 100 preguntas de sus seguidores. Entre esos cuestionamientos hubo una donde le pedían que contara cómo conoció a Eugenio.

“De entrada es un hombre al que admiro muchísimo, que ya lo admiraba antes de conocerlo y cuando lo conocí pues todavía más. Me enamoró su sentido del humor. Me enamoró la forma en la que me hizo reír desde el primer momento. Cómo me trató. Me enamoró que es un creador de momentos inolvidables y de escenas inolvidables. Y que cada momento que pasábamos juntos era mágico”, explicó Rosaldo

Descubre más: