“No me deja brillar”: Eugenio Derbez y su hija Aislinn tuvieron que asistir a terapia para superar celos laborales

Eugenio Derbez y su hija mayor Aislinn tuvieron que asistir a terapia luego de unos problemas que surgieron entre ellos, durante la primera temporada del reality del comediante ‘De viaje con los Derbez’. Así lo confesó el actor, antes de iniciar la nueva etapa del show que se transmite a través de la plataforma streaming Amazon Prime Video.

Eugenio Derbez reveló los malentendidos de los que fue protagonista junto con su hija, la también actriz y empresaria. También admitió que vio fracturada su relación con el resto de sus hijos, pero especialmente con su primogénita. El actor mexicano contó los detalles en entrevista con el programa ‘El Gordo y la Flaca’.

Eugenio Derbez y su familia.

“Aislinn tenía un rencor un poco escondido conmigo”

Para las cámaras del espacio televisivo, Derbez relató que haber cumplido el rol de productor dañó la relación como padre y jefe. “Con Aislinn tomé terapia, como de parejas pero de padre e hija. Porque sí hubieron muchas cosas que se rompieron por la presión de estar como productor y papá”, expresó Eugenio.

Además, señaló que si bien nunca estuvieron distanciados, la relación sí se vio mermada por un conflicto que tuvieron durante el viaje que realizaron a Marruecos. Esto fue para la primera temporada del reality show de la familia, llamado ‘De viaje con los Derbez’.

Prosiguió recordando la desafortunada experiencia. “Las cosas estaban muy tensas y un poco distantes. Yo sentía que no era igual y un día me dijo ‘papá, primero tenemos que arreglar nuestra situación’. Aislinn tenía un rencor un poco escondido conmigo”, confesó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas.

Eugenio: “Hija cómo vas crees que voy a querer robarte el foco“

Según relató el comediante, famoso por la serie ‘La familia Peluche’, la disputa se dio un día que no dejó hablar a Aislinn, pero que no lo hizo con la intención de censurarla o quitarle presencia. La negativa de Derbez se dio porque había un guion establecido para aquel capitulo.

“Mi hija se quedó con el sentimiento de ‘por qué mi papá que ya tiene una carrera hecha, es famoso, no me deja brillar. Por qué quiere robarse el cuadro, por qué mi papá no me deja hablar, por qué quiere ese protagonismo todo el tiempo’. Y yo no sabía eso, cuando me lo contó en terapia le dije ‘hija cómo vas crees que voy a querer robarte el foco’”, describió el mexicano.

Por otra parte, con su otro hijo José Eduardo Derbez, en cambio fue muy exitoso el viaje. De acuerdo con el actor, pudo cimentar mejor su relación: “Me unió más de lo que me había unido cualquier otra experiencia con él”.

“La conexión que Aitana tuvo con sus hermanos“

Asimismo, Eugenio y su esposa Alessandra Rosaldo coincidieron en que el viaje a Marruecos los distanció mucho. Incluso no se hablaron por casi cuatro meses, pero la cantante reconoció un punto a favor en cuanto a la hija menor del actor, Aitana.

“A pesar de que fue un viaje muy difícil. La convivencia fue muy difícil, efectivamente regresamos sin querer vernos un buen rato. El resultado final para mí fue muy positivo y cuando lo vi en pantalla lo disfruté mucho. A pesar de que tener cámaras en frente no es lo ideal. A pesar de eso, la conexión que Aitana tuvo con sus hermanos, para mí valió toda la pena. Porque empezó a entender: ‘todos somos hijos de mi papá’”, señaló la esposa de Derbez.

Con esto la segunda temporada estará disponible a partir del 20 de mayo en Amazon Prime Video. Para esta nueva aventura Eugenio, Alessandra, Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, pasearon por algunas emblemáticas reservas naturales de Estados Unidos. El viaje fue hecho a bordo de un camión privado, en compañía de un pequeño grupo que forma parte del staff de la casa productora. Decidieron adoptar este estilo de viaje porque inició la pandemia de la COVID-19. Y como ya se había mencionado, en esta nueva temporada no estarán ni el exesposo de Aislinn, Mauricio Ochmann ni la hija de ambos, la pequeña Kailani.

