El “Dios del Trueno” Chris Hemsworth está de regreso y deja sin aliento a sus fanáticos con sus poderosos músculos en nueva postal para Instagram

Chris Hemsworth explotó las redes sociales este 3 de junio y no por su película. El actor publicó una foto junto a Taika Waititi en los sets de “Thor: Love And Thunder” y sus enormes bíceps en la foto lo pusieron en la lista de tendencias rápidamente. Ha pasado mucho tiempo desde que hemos visto el magnífico físico del Dios del Trueno y con esta nueva imagen Chris dejó a sus fanáticos sin aliento. Sin embargo, los amigos y fans de Chris no pueden quitar sus ojos de sus poderosos y enormes músculos en su foto con Taika Waititi.

Reaccionando a la publicación del actor, el surfista y artista Otis Hope Carey, comentó: “Calculo que tu brazo es del tamaño de mi muslo”. El preparador físico Torre Washington escribió: “Bro” con músculos e iconos faciales divertidos, mientras que el preparador físico Marino Katsouris comentó: “No puedo esperar a ver ese brazo en la pantalla grande”. El artista Rob Liefeld comentó: “Holeee SWOLL ARMS!” y el dúo musical canadiense Young Bombs escribió: “Dime que haces ejercicio sin decirme que haces ejercicio”.

Varios usuarios hicieron referencia al título no tan sutil de Chris y dejaron caer los comentarios en su publicación. El pie de foto decía: “Eso es una envoltura en Thor Love And Thunder, también es nacional no flexionar el día, así que pensé que esta foto súper relajada era apropiada… ¡Mucho amor, mucho trueno! Gracias a todo el elenco y el equipo que hicieron este otro increíble viaje de Marvel. ¡Abróchate, prepárate y ve ya en los cines!”.

Chris Hemsworth desata la euforia en Instagram

Un fan de Chris Hemsworth escribió: “La foto súper relajada ‘*muestra una imagen de tus músculos del tamaño de todo mi cuerpo*”, mientras que otro comentó: “¿Estás seguro de que no estás flexionando?”. Sin duda, increíble promoción para “Thor: Love And Thunder”, que forma parte de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel, se estrenará a mediados de 2022.

La cuarta entrega de la serie de películas de Thor también presenta a Tessa Thompson como la gobernante de New Asgard, Valkyrie, Natalie Portman como Jane Foster, Christian Bale como el villano Gorr, Chris Pratt como el señor estelar Peter Quill, Jaimie Alexander como el amigo de la infancia de Thor Sif, Pom Klementieff como Mantis, Dave Bautista como Drax el Destructor, Karen Gillan como Nebula, Sean Gunn como Kraglin Obfonteri, y Jeff Goldblum como el Gran Maestro gobernante de Sakaar.