La sutil ‘indirecta’ de Alejandra Jaramillo a Mayra Jaime a través de una publicación en su Instagram

Alejandra Jaramillo fue reconocida con tres Premios ITV hace unos pocos días. Lo que generó una cruel crítica de una de las conductoras del programa ‘Agárrate’, Mayra Jaime. Quien aseguró que ganó “por el sentimentalismo de la fanaticada absurda y poco lógica“. Además de emitir comentarios en contra de la producción de ‘En Contacto’ y referirse a Efraín Ruales como “el muertito”.

La nacida en Esmeraldas, Ecuador, Alejandra Jaramillo, no se ha manifestado al respecto de los comentarios de Jaime. Ya el pasado mes de marzo la animadora del programa on line, había expresado que se le estaba dando mucha importancia sin sentido al regreso de la esmeraldeña al matinal. Quien había estado ausente desde el asesinato de su novio.

Pero ayer, la actriz y artista de Ecuavisa posteó una fotografía en su cuenta de Instagram @ale_jaramillo en la cual aparece sin al natural, sin una gota de maquillaje. Con una tímida sonrisa, abordo de un auto y el mensaje que dejó al pie de su post podría asumirse como una “sutil” indirecta para Jaime.

“Aprender a amar a nuestros semejantes“

La animadora comenzó el texto refiriéndose a la importancia del amor que debe existir entre el prójimo. “Aprender a amar a nuestros semejantes es probablemente uno de los retos más grandes de nuestras vidas”, agregó que está aferrada a su fe en Dios. Y que todos los días le pide a él ser una persona que transmita amor a su público.

“Quiero siempre intentar hacerlo como me amo y me respeto a mí misma. Por las noches le pido a Dios que me permita ser usada como su instrumento para poder llegar a la gente. Solo con cosas realmente positivas y poder servir a través del talento que Él me regaló”, expresó la artista.

Para concluir el mensaje que parece ser dedicado a Mayra por los constantes ataques que ha recibido de parte de ella, comentó que está cargada del amor que viene de Dios y eso es lo que siempre ofrecerá. “Amor es lo que aquí tengo para dar. Amor que viene de su gracia”, indicó la ganadora a Mejor presentadora de programas de variedades, de los premios ITV.

Mayra Jaime ya no tiene cuenta en Instagram

La postal de Alejandra, la personalidad con más fans en Instagram, hasta este momento, 20 horas, tiene casi 400 mil likes y cientos de comentarios de sus más de 3 millones 300 mil seguidores. Quienes no han dudado en expresarle su apoyo en la caja de comentarios.

“Y Dios te está usando de la mejor manera pues has llegado a muchísimas personas. Te has convertido en sinónimo de superación. Éxitos y felicitaciones por tus logros”. “¡Proyectas demasiada luz!”. “Ella es sencillamente bella por dentro y por fuera”. “Preciosa, te amo, eres tan sabia, ejemplar. Dios te bendiga siempre”, son algunos de los comentarios de cariño que le dejaron sus fans.

Caso contrario sucede con Mayra Jaime, quien tras las opiniones emitidas en contra de Jaramillo, Ruales y hasta la producción de ‘En Contacto’, a quienes tildó de “poco éticos y profesionales” ya no tiene perfil en la red social. Sucede que el usuario de la animadora @mayrajoficial ya no puede ser encontrado en Instagram. Aún no se sabe si fue ella quien lo canceló o los usuarios molestos decidieron reportarla para que le eliminaran la cuenta.

