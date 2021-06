¿Con el corazón roto? Criss Angel se borró el tatuaje que se hizo de Belinda cuando fueron novios

Criss Angel, el famoso mago, le entregó su corazón a la cantante Belinda al punto de hacerse un tatuaje con su nombre, aunque la relación solo duró un año. Luego de la ruptura todos se preguntaban qué pasó con la marca grabada en el pecho del estadounidense, y más ahora que la artista acaba de anunciar su compromiso con Christian Nodal.

Criss Angel, finalmente, aclaró la incertidumbre y presumió en sus redes sociales que borró el nombre que en 2017 se había tatuado, cuando fue novio de Belinda. A través de su cuenta de Instagram, dejó ver la modificación que se hizo sobre la marca anterior.

Criss, Nodal y Lupillo se han hecho un tatu de Belinda

Aunque la verdadera intención del ilusionista al postear la fotografía fue como parte de la promoción para sus próximas funciones. De igual manera miles de sus seguidores reaccionaron felicitando al mago por eliminarse el tatu de su antigua pareja. La cual al momento tiene casi 12 mil likes de sus casi 500 mil seguidores.

Según la revista E! Entertainment, Criss y Belinda se conocieron durante las grabaciones de la también actriz para la película BayWatch, mejor conocida en América Latina como Guardianes de la Bahía . Ese medio también aseguró que el romance de ellos dos fue oficial en el año 2017.

Sin embargo, Criss no ha sido el único que como muestra de amor decide tatuarse por la artista. Su prometido Christian Nodal se mandó a calcar los ojos de su novia. Así como también lo hizo otro ex de la española, Lupillo Rivera, quien lleva en uno de sus brazos el rostro de la cantante.

“Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida“

Este último romance se dio en el año 2019 y surgió en el foro de televisión, aseguró el propio Rivera al programa Chisme no like. “Yo conocí a Belinda en La voz. Fue una mujer que amé locamente, que realmente quise. Honestamente la hubiera bajado el cielo y las estrellas. Nunca había amado a una mujer tanto. No tengo por qué rajarme”.

El cantante de regional mexicano agregó qué Belinda, “es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. Siempre la he protegido de todas las cosas. Siempre he hablado super bien de ella. Nunca voy a hablar mal de ella. Toda la vida la voy a proteger. Si yo me veo mal… la gente me ha dicho que yo andaba rogándole, pues está bien, yo le anduve rogando… si yo me veo como el enamorado y el despechado. El enamorado y despechado soy. Creo que eso hace un caballero, siempre protege a la muchacha”, aseguró Lupillo.

Con respecto al tatuaje que lleva de Belinda comentó que no se quitaría el tatuaje. Hay que recordar que cuando el público se enteró que lo llevaba se volvió tendencia en las redes sociales.

