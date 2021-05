Angelina Jolie reclama el derecho de sus hijos después de que el juez no deje que los niños testifiquen

Angelina Jolie respondió luego de que el juez que presidía su divorcio de Brad Pitt se negó a permitir que sus hijos testificaran en medio de la batalla por la custodia de la ex pareja. Según los documentos presentados el lunes 24 de mayo, la actriz, que previamente intentó que el juez John Ouderkirk fuera retirado del caso, alegó que el tribunal se negó a escuchar las pruebas que cree que son pertinentes para el bienestar de sus seis hijos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, y las gemelas Knox y Vivienne.

“El juez Ouderkirk le negó a la Sra. Jolie un juicio justo, excluyendo indebidamente su evidencia relevante para la salud, seguridad y bienestar de los niños, evidencia crítica para presentar su caso”, confirmaron los abogados, según The Associated Press. En marzo, la estrella de “Maléfica” presentó una serie de documentos acusando a su exmarido de violencia doméstica , indicando que ella y sus hijos estaban dispuestos a ofrecer “pruebas y autoridad en apoyo” de las acusaciones.

Angelina jolie

Jolie y Pitt se separaron en septiembre de 2016 después de dos años de matrimonio, y aunque los términos de su divorcio se finalizaron en abril de 2019, la ex pareja continúa en desacuerdo sobre la custodia. Si bien es posible que el resto de los hijos de Pitt y ella aún no se hayan pronunciado, una fuente le dijo anteriormente a Us Weekly que el hijo mayor de la pareja, Maddox, testificó contra el actor de “Once Upon a Time in Hollywood” a principios de este año. “No fue muy halagador para Brad”, dijo la fuente en marzo.

La lucha entre Angelina Jolie y Brad Pitt

En ese momento, una fuente compartió ideas sobre el estado mental de Pitt en medio del drama legal. “Los niños han soportado tanto trauma y esto se está acumulando, pero está fuera del control de Brad”, agregó la fuente. “El tiempo del compromiso ha terminado. Él ha terminado y nunca más será manipulado por ella”.

Angelina Jolie dice que Brad Pitt no paga la pensión alimenticia de sus hijos

La batalla en curso también ha sido “muy dura” para Jolie “tanto emocional como económicamente”, informó Us a principios de este mes. Si bien se ha apoyado en su “estricto sistema de apoyo” a lo largo de todos los altibajos, la actriz de “Eternals” no ha considerado volver a colocarse en el mercado romántico todavía. “Ella no se está apresurando y no hay una marca de tiempo ni una fecha límite para encontrar a alguien especial”, reveló una fuente.