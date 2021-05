Aislinn Derbez no aguantó más y dejó las grabaciones de la serie ‘De viaje con los Derbez’

Aislinn Derbez quien pertenece al staff de la familia, que integra la serie transmitida vía streaming ‘De viaje con los Derbez’, tuvo que dejar urgentemente las grabaciones. Esto por una tierna razón, y es que la actriz es madre primeriza y no soportó estar tanto tiempo alejada de su pequeña hija Kailani. A quien procreó con su exesposo Mauricio Ochmann.

La hija del famoso comediante y creador de la producción para la pantalla chica Eugenio Derbez, Aislinn Derbez, confesó que no aguantó más tiempo sin ver a su hija. Esto sucedió tras el estreno de la segunda temporada de la serie original de Amazon Prime Video, específicamente en el capitulo titulado “Here we go again”.

Aislinn Derbez comparte su faceta de mamá con sus seguidores en Instagram

“No puedo esperar a abrazarla“

La actriz y podcaster aseguró que, “estoy empezando a extrañar mucho a Kai, demasiado. Me toca regresar a ser mamá. Me quedan solamente dos días de vacaciones aquí. Así que los quiero aprovechar al máximo”, le confesó a su familia en medio del viaje que hacían por varios centros turísticos de Estados Unidos.

Ante dicha decisión, Aislinn comentó que le pesa no poder compartir más con uno de sus hermanos. Quien se ausentó en un principio del viaje porque estaba padeciendo de Covid-19. “Hoy es mi última tarde en este lugar hermoso y ya mañana me voy de regreso a Los Ángeles a ver a Kailani. Me muero de ganas de ver a Kai. No puedo esperar a abrazarla, darle besos, escuchar su voz, tenerla en mis brazos. Lo único que me duele es no haber convivido tanto con Vadhir”, sentenció.

“Nunca la había dejado de ver tanto tiempo“

Ya para el programa Despierta América la artista había dicho que separarse de su hija por poco más de dos semanas fue complicado. Porque nunca se habían alejado tanto tiempo. “Nunca la había dejado de ver tanto tiempo, entonces fue la primera vez que me fui de viaje tanto tiempo sin ella y me pegó muy fuerte”, confesó la creadora del podcast ‘La magia del caos’.

Agregó qué, “en ese entonces era fuertísimo. Fue muy fuerte para mí porque nunca la había dejado de ver tanto tiempo”, agregando que estas ausencias han sido habladas con el padre de su hija. “Ya ahora me he ido arreglando con Mau para que sean dos semanas tú y dos semanas yo, a veces. Y cosas así”, aseguró para el show de la cadena Univisión.

Por otro lado, Aislinn pudo concretar su primera cita romántica desde que se separó del también actor. Aunque esta fue frustrada por las interrupciones de su hermano menor José Eduardo. “Ustedes vieron el desastre. No tengo que contar nada, porque fue un desastre. Mi intento de date nunca funcionó porque José Eduardo me arruinó mi date y de una forma muy particular. Siendo súper imprudente. Diciendo cosas espantosas, y haciéndome quedar fatal con el hombre. Obviamente ese date no funcionó, nunca lo volví a ver y no sabemos nada más de él”, concluyó la actriz.

Descubre más: