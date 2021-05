Will Smith se desnuda para comprobar que si está por ponerse en la “mejor forma de mi vida”

“Voy a ser un verdadero ingenio, estoy en la peor forma de mi vida”, admitió el actor Will Smith a sus fans a principios de mayo. Ahora, más de tres semanas después, la estrella de “El Príncipe del Rap” dio una feliz actualización: está en “The Pursuit of Happyness” y ha hecho progresos en su viaje de fitness. El protagonista de “Soy Leyenda” mostró este progreso de pérdida de peso en un video de Instagram compartido el 27 de mayo, que comenzó con él de pie en su ropa interior mientras revelaba su rutina de ejercicio.

El video procedió a reproducir un montaje de imágenes que mostraban a Will bombeando pesas en el gimnasio mientras trabajaba en múltiples grupos musculares, todo al ritmo del remix viral de TikTok a la canción de Busta Rhymes “Touch It”. A los fans les encantó ver el progreso de Will, incluyendo celebridades. “Tienes esto”, comentó Porsha Williams con un emoji de flexión de brazos.

Mientras tanto, los fans dejaron comentarios como “De WILL SMITH a DID SMITH” y “MY BOY WILL GETTIN RIPPED”. Sin embargo, algunos fans se ruborizaron por el hecho de que Will se desnudó hasta su ropa interior en primer lugar. “¿Es este un anuncio de ropa interior porque no vi nada más”, comentó uno de esos seguidores.

Will Smith al comienzo de su viaje de fitness.

Will no entró en esta fase de fitness con ningún resentimiento hacia sí mismo, a pesar de su franca admisión a principios de este mes. “Este es el cuerpo que me llevó a través de toda una pandemia e incontables días pastando a través de la despensa. Me encanta este cuerpo, pero quiero sentirme mejor. No más magdalenas de medianoche… ¡Esto es! Imma se pone en la mejor forma de mi vida!!!!!,” También compartirá con sus 53,7 millones de fans en la publicación anterior.

Gracias a su papel principal en muchas películas de acción, como “Hancock”, “Men in Black”, “Gemini Man”, los fans han llegado a conocer a Will no sólo por su ingenio agudo y su increíble actuación, sino también por sus impresionantes músculos. ¿Quién podría olvidar su icónica escena de entrenamiento en su película de 2007, “Soy Leyenda”?