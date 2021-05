¡Manos a la obra! Will Smith está decidido a ponerse en forma y regresó al Gimnasio

El actor Will Smith fue aplaudido por mostrar su cuerpo en las redes sociales, un poco al descuido, rellenito y “envejecido”, pero ha decidido volver a ponerse en forma y pasar de tener su “peor” figura a su “mejor” cuerpo nuevamente. “Volver al punto de partida. Parece un círculo. ¡Vamos a conseguirlo!”, escribió la estrella de “Bad Boys” junto a una fotografía de él mismo en el gimnasio.

Todo comenzó hace unos días cuando Smith posó sin camisa y con un short negro para anunciar que va a mostrar su pérdida de peso en una nueva serie de YouTube. “Este es el cuerpo que me llevó a través de toda una pandemia e incontables días pasando a través de la despensa. Me encanta este cuerpo, pero quiero sentirme mejor. No más magdalenas de medianoche… ¡Esto es! Las inmaduras están en la mejor forma de mi vida!!!!! Haciendo equipo con @YouTube para recuperar mi salud y bienestar. ¡Espero que funcione!”, describió Will.

La serie se titula tentativamente “La mejor forma de mi vida”, y mostrará a Smith “reconstruyendo su cuerpo en la mejor forma de su vida y recuperando su ritmo en el camino”, dijo YouTube en un comunicado obtenido por CNN. Además, el canal de noticias informó que este camino audiovisual se mostrará en seis partes sin guión y bajo la producción de Smith’s Westbrook Media.

Will Smith desató las redes sociales con sus reales fotos

El anuncio del programa se produjo después de que el “Príncipe de Bel-Air” tomó Instagram con una foto de él en pantalones cortos y una chaqueta de pista sin abrir exponiendo su pecho desnudo. “Voy a ser un verdadero ingenio, estoy en la peor forma de mi vida”, dijo el actor de 52 años en su pie de foto.

Esta imagen desató muchas charlas en línea y comentarios como el líder de la banda Roots y baterista Questlove lo llamó “la publicación más increíble en la historia de las redes sociales”, mientras que Arnold Schwarzenegger le dijo “Will, pobre bebé, estoy llorando por ti, a pesar de que todavía estás en mejor forma que el 90% de Estados Unidos. ¡Sigue bombeando!”

Después de ver la publicación, el director y productor de la franquicia “Bad Boys”, Michael Bay, publicó en los comentarios de Smith: “Bueno… vamos a reunir a la banda de nuevo?? Capítulo final de Bad Boys. ¡Te pondrás en forma, te lo garantizo!”