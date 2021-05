El actor Andrés García reveló que prefiere morir pronto para no estar “decrépito por el mundo”

El famoso galán de telenovelas Andrés García cumplió hace unos pocos días 80 años. Y estuvo conversando al respecto de la edad y de cómo va pasando estragos y cada vez son más fuertes los achaques y limitaciones por la salud. Por ello hizo una impactante revelación al asegurar que no quiere vivir por mucho tiempo más.

Andrés García, nacido el 24 de mayo de 1941, en Santo Domingo, República Dominicana, expresó su sentir al respecto de la vejez. De que con ella todo cambia y él no quiere dejar de valerse por sí mismo. Por eso prefiere morir en unos cuatro o cinco años, antes de que tenga que depender de aparatos u otras personas para poder sobrevivir.

El actor quien obtuvo su fama principalmente en el país mexicano, dijo, en entrevista con el programa Sale el Sol, sentirse asombrado por haber cumplido 80 años. Pues nunca si quiera pensó que llegaría a esa edad. “Nunca pensé que iba llegar a los 80. Son muchos años y pesan”.

“No sé hasta qué edad quiera llegar yo“

García expresó que espera continuar con un buen estado de salud porque no desea recibir cuidados de otras personas. “Estoy muy agradecido. Lo que yo no quiero es estar con todos los achaques que trae la edad. Te quedas sin fuerza; no puedes caminar bien; te duele todo”, detalló el dominicano.

A sus ocho décadas de vida es una felicidad poder valerse por sí mismo, aseguró y espera continuar así. De lo contrario prefería morir próximamente y no tener que lidiar con esa incomoda situación. “Yo me sigo valiendo por mí mismo. No sé hasta qué edad quiera llegar yo. No creo que yo quiera pasar de los 84, 85, definitivamente no creo”.

Agregó entre bromas que la única manera de querer vivir más de los 85 años es que lo repotencien, pues no quiere estar senil. “Salvo que me dé un renacimiento físico y espiritual. Yo no quiero mucho, porque tampoco quiere uno andar todo ahí decrépito por el mundo”, dijo el protagonista.

“Si se puede de una manera tranquila, dormido y sin dolor”

Incluso, detalló cómo quisiera que fuese su muerte en su lugar favorito: ‘El Paraíso’, su playa, ubicada en Pie de la Cuesta, Acapulco. “Si se puede de una manera tranquila, dormido y sin dolor”. El actor vive allí y fue donde realizó el festejo por su cumpleaños.

A esa celebración, del pasado fin de semana, solo estuvo a su lado su esposa y uno de sus tres hijos. Como se pudo observar en las publicaciones de las redes sociales de Andrés. Causando curiosidad que no se le vio tampoco a su máximo heredero, el también actor Roberto Palazuelos. Quien recientemente fue incluido en su testamento como el dueño del 50% de todos sus bienes.

Pero luego de ese hecho García se molestó con Palazuelos por unas declaraciones que ofreció el reconocido como ‘el Diamante negro’. En las cuales se refería a las propiedades del dominicano como insignificantes en comparación a las que él posee. Esto por querer defenderse de los que comenzaron a señalarlo de interesado y de querer apropiarse de los bienes de Andrés.

Descubre más: