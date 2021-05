La sexy pose con la que Sofía Caiche presume sus curvas en traje de baño

Hace casi un año la actriz y presentadora Sofía Caiche dio a luz al pequeño Savash, y aunque es una madre entregada al 100% a su bebé, ha logrado conservar su figura y así lo presume, no solo en el escenario de “Soy El Mejor”, en las redes sociales. Esta vez la estrella ha compartido dos fotografías disfrutando de un día en la playa, sentada sobre la arena a la orilla del mar, con una pose sexy que resalta sus curvas.

“Hola ☺️🌊☀️ * me AMO *tengo 40 años *soy esposa y mamá *ama de casa y profesional *tengo 3 hijos (🧑🏻18/👧🏻11 años – 👶🏻9 meses) y 5 gatos 🐈🐈🐈🐈🐈 *apasionada en todo lo que hago *agradecida con Dios por lo que me ha dado ❤️ *he cumplido algunos retos, proyectos y sueños 🌈💫 Te recuerdo que el LÍMITE te lo PONES TU… HAZLO”, escribió Sofía junto a las dos postales que dejaron sin aliento a sus seguidores.

Es que incluso a seis meses de haber dado a luz, Sofía compartió en su perfil de Instagram un video de TikTok bailando seductoramente con una bata de seda estampada con una transición para bailar con un vestido strapless dorado, tacones, su melena larga y suelta. Recordemos que Savash es su primer hijo con su esposo Soner Durmus, sumando a un nuevo integrante a la familia conformada por Piero y Renata, sus hijos mayores.

Sofía Caiche es una mujer comprometida con su labor

Si hay algo que ha hecho bien Caiche es intimar con su comunidad de Instagram, y así lo confirmó hace unos días cuando pidió una ayuda legal para la familia de su ahijado Alejandrito. Después de solicitar un abogado, y avisar lo que estaba pasando con la abuela María, escribió: “Amo verlo sonreír a mi ahijado de (@tcsoyelmejor ) #Alejandrito (11 meses) 😍 junto a su ángel de la guarda su mami abuelita Doña Maria ❤️”.

“Gracias por la ayuda con los abogados, vamos bien con el proceso de la custodia – representación legal absoluta a su abuelita 🥰. Si desean colaborar con ropita usada, alimentos o lo que le nazca de corazón, pueden hacerme llegar a TC televisión en una fundita cerrada a MI NOMBRE y con gusto se lo ha llegar”, continuó Sofía en el emotivo mensaje.