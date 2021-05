¡Bendiciones y buenas vibras! Gabriela Pazmiño se siente agradecida con Dios y con sus fanáticos

La presentadora de televisión Gabriela Pazmiño se siente plena y en paz, aura que transmite a través de sus mensajes por Instagram Stories para agradecer a sus fanáticos por el apoyo leal y constante. Después de conocerse la noticia de que Pazmiño y su esposo fueron absueltos del delito de delincuencia organizada, la también empresaria sigue encomendada en la religión, la fe y la gratitud.

“Paso para decirles que crean 100% en las palabras que Dios tiene para ustedes en oración, en aquellas palabras que son tan nuestras y tan íntimas… no dejen de creer en sus sueños, no dejen de creer que para Dios todo es posible…”, comienza diciendo Gabriela en un carrusel de clips en sus historias de Instagram mientras lucía una blusa blanca, accesorios dorados, un maquillaje en tonos tierra y su callera peinada en ondas.

“Les mando muchos besos y muchas bendiciones, que Dios me las provea siempre… Éxitos en todo lo que se propongan. Recuerden siempre que el núcleo principal de nuestras vidas es Dios y la familia, a trabajar por ello”, sostuvo entre besos y sus manos en posición de rezo. Recordemos que unas vacaciones con su esposo Abdalá Bucaram Pulley en Estados Unidos terminaron en un asilo político en Panamá, evento que la acercó más, sin duda alguna, a su fe.

La familia Bucaram Pazmiño protagonizó una investigación fiscal por su presunta relación con la venta ilegal de medicamentos y utensilios médicos a organizaciones públicas. Sin embargo, este impulso la llevó a vivir una de las etapas más “gratificantes” al alcanzar la internacionalización, volver a la televisión, lanzar su nueva colección para “Gabriela Pazmiño Dreams” y próximamente abrir su cadena de comidas en Panamá.

Gabriela Pazmiño no estima un pronto regreso a Ecuador

En una entrevista con el diario “El Universo”, Gabriela sostuvo “no entendía mucho al principio, me cuestionaba, yo le decía a Dios por qué pasan circunstancias en mi vida que no deberían de estar pasando… Pero ¿sabes qué?, cuando pasa el tiempo y te das cuenta de que Dios tiene grandes propósitos para tus hijos, te das cuenta de que realmente la tormenta que estabas pasando era parte del proceso”.

“Hubo un cambio muy importante en nuestras vidas. Yo tengo estatus de refugiada política, mi esposo es asilado, y tener esa paz y tranquilidad, de que estoy tranquila acá, me generó esa paz familiar en todo el sentido de la palabra. Y Dios fue abriendo estas puertas. ¿Cuándo en mi vida me iba a imaginar que yo me iba a internacionalizar?”, afirmó Pazmiño.