¿Luis Miguel y Paty Manterola realmente tuvieron un amorío?

Luis Miguel y Paty Manterola han sido relacionado durante años por haber mantenido un supuesto romance en los años 90. Y recientemente, ese rumor está volviendo a sonar. Debido a la producción para la pantalla, Luis Miguel: la serie, original de la plataforma Netflix. Pero Chaly López, uno de los exintegrantes de la banda Garibaldi, salió a contradecir esa versión.

Y es que en la serie que se basa en la vida del famoso cantante mexicano Luis Miguel, se dio a entender que sí hubo un amorío entre los artistas. El ahora también empresario aceptó que sí convivieron con el llamado ‘Sol de México’, pero no cree que su excompañera en Garibaldi tuviera algo más que una amistad.

Michelle Salas, la hermosa hija de Luis Miguel – INSTAGRAM

“Sí vi una relación de amigos“

Incluso, López especuló que esa Paola Montero que se nombra en la producción podría tratarse más bien de otra de sus compañeras: Pilar Montenegro. “No hubo relación. Sí nos topábamos a Luis Miguel en los aeropuertos. Porque él traía su avión particular y nosotros también, por el ritmo de trabajo. Nos llegamos a subir a su avión con él a platicar antes de despegar, pero jamás vi que hubiera una relación con Paty”, aseguró en entrevista con los medios de comunicación.

Agregó qué, “sí vi una relación de amigos, pero que yo supiera que hubo una relación, la verdad no”. Dichas declaraciones se dieron justo antes de que la prensa le informara que la misma Manterola se refirió a la identidad de ‘Paola Montero’, con la que se manifestó en desacuerdo. “Ah cab… ¿lo dijo Paty? Ay golosa mi Paty, yo no sabía eso. Se lo tenía muy guardado. Sé que había una buena amistad, pero no que anduvieran. Si lo dijo Paty qué bueno, pero yo nunca los vi”, afirmó López.

Este romance de ‘Paola Montero’ y Luis Miguel que se ha reseñado en la serie de Netflix ocasionó gran polémica y la misma Paty rompió el silencio para negar alguna relación con dicho personaje. “Muy por el contrario de como lo plantea la serie y, por si existiera la duda, quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él, en un estudio de grabación. Ni me vi con él en Viña del Mar. Ni me fui de fiesta con él al Bar Bar. No fumo. No tuve ninguna historia con Cristian Castro. Y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija. Lo cual me parece, sumamente fuerte, insensible y desafortunado“, fueron las palabras de Manterola en un contundente mensaje en Instagram.

“Luis Miguel me tiró toda la onda“

Sin embargo, esto fue justo después de que en la prensa rememorara otras declaraciones acerca de el romance que tuvo con ‘el Sol de México’. “Llegamos a México y estaba el avión de Luis Miguel en el mismo hangar. Nos bajamos y el mánager de Luis Miguel me dice ‘Oye, Paty, Luis Miguel está por irse en un vuelo y te quiere saludar’. Yo ya lo había conocido años atrás en el Festival Acapulco y Luis Miguel me tiró toda la onda. Lo tengo que decir, toda la onda. Yo estaba de novia y le dije: ‘Perdóname, pero tengo novio’”, relató la cantante mexicana, hace 2 años, en entrevista con Suelta la Sopa.

“Entonces, un año después, llegó mi venganza -contra Xavier-. Subo a saludar a Luis Miguel en el avión. Supercaballeroso, superlindo. ‘¿Sigues de novia?’, me dice. Y yo -le dije- ‘No, terminé con mi novio hace apenas unas semanas’”, agregó Manterola. Quien además aceptó que luego de eso salió a cenar en varias ocasiones con ‘el Sol de México’.

