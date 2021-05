Eduardo Yáñez abofeteó a dos hombres en plena entrevista con el Escorpión Dorado

Eduardo Yáñez es conocido por su mal carácter y encontronazos con la prensa. Esta vez esa fama de mal humorado fue tomada para bromear durante una entrevista con el Escorpión Dorado. Quien aprovechó para pedirle al actor mexicano que reviviera un episodio nada agradable en su vida, y abofeteara a dos caballeros.

El Escorpión Dorado les ofreció dinero a los dos hombres a cambio de dejarse golpear por Eduardo Yáñez. “¿Por cuánto te dejarías dar una cachetada por Eduardo Yáñez? Te voy a ofrecer 200 pesos”, dijo el presentador a un caballero que se acercó a saludarlos. Obviamente, este de inmediato accedió, pero el actor le dijo. “¿Cómo te voy a pegar, hijo? Si así hablan mierda de mí, van a decir que soy bien culero”.

“Cuando te calientas ya valió madres”

Sin embargo, Eduardo le dio dos cachetadas, y el seguidor le dio otra a Álex Montiel -el Escorpión-. Entre bromas y carcajadas, el hombre recibió el dinero prometido para dejarse pegar. El segundo hombre que accedió a la bofetada, pero subió el monto y por ello recibió 700 pesos.

El show que se grabó para el canal ‘El Escorpión Dorado al volante’, también incluyó una serie de preguntas incomodas para el actor. Como lo que sucedió en Los Ángeles, en el año 2017, cuando Eduardo agredió al periodista Paco Fuentes.

Yáñez se defendió expresando que algo que no soporta es que se metan con su familia. “Tú puedes ser supercuánime y hay algo que te prende la chispa y te calientas. Y cuando te calientas ya valió madres”. Aclaró además que no tiene nada en contra del periodismo de espectáculos, pero que sí pide que respeten su intimidad. “Nuestra vida personal no está a la venta, bueno, hablo por mí. Realmente hay compañeros que sí les gusta hacer mucho rollo de su vida personal y hasta venderla”.

“Nunca me había dolido tanto algo“

“En mi caso no estoy de acuerdo que quieran indagar más de lo que se debe de nuestras vidas personales. Porque en realidad si indagaran más de nosotros pues que sean justos. Que sepan que pagamos el teléfono, la luz. Vamos a las tortillas y al supermercado. Tenemos otro tipo de labores también, porque somos simples seres humanos”, señaló Yáñez.

El actor recordó el momento en que le dio un fuerte golpe al periodista porque estaba cuestionándolo sobre su hijo. “Nunca me había dolido tanto algo. En ese momento mi hijo y yo habíamos tenido un gran problema y andábamos pasando por mal momento”, reveló Eduardo.

“¿Arrepentirme? ¡Ni madres!”

Yáñez aseguró que ese día estaba muy emocionado porque tenía dos años sin trabajar y ese evento marcaba su regreso. “Esa noche yo había sido contratado por una compañía para la alfombra roja en Los Ángeles y dar el anuncio de que ya iba a haber una plataforma de pura programación en español”.

A pesar de las fuertes consecuencias que esa acción trajo a su vida, dice que no se arrepiente de haberlo hecho. “No es lo correcto. La cagué, es la verdad, pero ¿Arrepentirme? ¡Ni madres!”, concluyó.

Pero, en esa oportunidad ofreció, entre lágrimas, una disculpa pública para el reportero de El gordo y la flaca. Quien había tomado la decisión de emprender un proceso legal. “Quiero pedir una disculpa a Paco. Porque mi proceder no fue el correcto. Estoy de acuerdo con todos ustedes, el público, la prensa, con todos los que quieren opinar ahora sobre mí. Mi proceder no fue el correcto”.

