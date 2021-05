A menos de una semana de ser coronada como Miss Universo no paran las polémicas alrededor de Andrea Meza

Andrea Meza está en la boca de todo todos algo que no debe extrañar a nadie pues acaba de ser coronada Miss Universo. Sin embargo, esa no es la única razón por la cual se está hablando de la actual mujer más bella del mundo, sino porque están empezando a circular especulaciones de varios temas no muy buenos para la reina.

La Miss Universo 2021, Andrea Meza, nacida en México, está siendo involucrada en varias polémicas. Que van desde unas fotos con vestido de novia, cosa que no permite el certamen; las felicitaciones “prefabricadas” y “falsas” de su antecesora Lupita Jones. Y las criticas y el recelo del público que apoyaba a la Miss Perú y la veían como la ganadora del concurso.

Pero el caso de su un posible matrimonio sí es un tema serio, puesto que, de acuerdo con las reglas del concurso que ganó, está prohibido casarse, y esto le valdría perder su corona. Resulta que en su cuenta de Instagram @andreamezamx hay una fotografía donde aparece luciendo un vestido de novia.

“Son fotos de hace casi dos años“

Sin embargo, todo ha sido parte de rumores mal intencionados hacia la mexicana. Debido a que se supo que el caballero con el que posa en la foto, Jorge Saenz, reveló que se trata de una campaña publicitaria que ellos realizaron para el estado de Chihuahua.

Fue durante una entrevista con Telemundo, que Saenz explicó que ha recibido fuertes ataques. Porque lo señalan por “colgarse” de la fama de Meza. “Son fotos de hace casi dos años. Dicen que edité las fotos para que se viera así. Son de septiembre de 2019. Cuando recién las publicamos, hicimos de broma para ver cómo reaccionaban nuestros conocidos. Nunca me he casado con Andrea, solo somos amigos. Desde que inició el certamen, a ella le revisaron que no estuviera casada”, detalló Jorge.

Y es que lo que ha generado tantas opiniones en contra de la nueva reina, en redes sociales, es que de estar casada Andrea perdería su título más reciente. Porque las reglas del concurso dictaminan que una candidata a Miss Universo no puede estar casada, divorciada, o pasando por un proceso de divorcio. Además, las ganadoras también deberán comprometerse a estar solteras durante su año de reinado.

“No se brilla apagando a otros”

Ante estas acusaciones ya los medios de comunicación a nivel internacional han aclarado las dudas de un supuesto matrimonio. Y en su cuenta de Instagram sus fans le han expresado todo su apoyo a pesar de las especulaciones. “Bravo Andrea. Disfruta de tu triunfo sin importar toda la envidia que tu belleza desata”, escribió un seguidor en su perfil.

Otra que mostró su solidaridad fue la propia Miss Perú, Janick Maceta, quien puso un alto a las críticas que ha recibido Andrea tras su coronación en el Miss Universo. Y es que sus miles de seguidores y compatriotas peruanos argumentaran que la victoria de la mexicana fue injusta.

En su cuenta de Instagram, Janick compartió con sus seguidores un video junto a Meza y comentó que tienen una gran amistad. Pidió además que ya dejen de emitir malos cometarios en contra de Andrea puesto que a su pensar “no se brilla apagando a otros”.

Descubre más: