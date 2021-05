Carolina Jaume causa inquietud por una triste reflexión donde habló de “fingir una sonrisa cuando tu alma te pide llorar”

Carolina Jaume, animadora de TC Televisión, ha estado atravesando una fuerte crisis en su matrimonio. Además de esto tuvo que lidiar, hace unos meses, con su padecimiento de psoriasis, que le impidió asistir por varios días al programa que conduce ‘Soy el mejor’. Por eso la publicación que realizó recientemente causa inquietud porque podría estar pasando por un mal momento en su vida.

Carolina Jaume no es la primera vez que aprovecha sus redes sociales para desahogarse. A veces, parecen ser problemas personales, otras tantas de lo que logra observar y entender de su alrededor. Sobre todo en estos tiempos en los que Ecuador ha estado nuevamente en confinamiento total los fines de semana debido a la Covid-19.

“¿Has sentido que, por muy arropado que estés, no consigues ahuyentar el frío?“

Esta vez la guayaca escribió un extenso mensaje, que según se entiende es dedicado a las mujeres, e incluso, parece escrito para ella misma. En su cuenta de Instagram @carolinajaume el cual acompañó con una fotografía en blanco y negro. En la postal aparece luciendo un vestido corto, mientras en su mano sostiene dos rosas. Y comenzó reflexionando con estas pregunta. “¿Alguna vez has sentido que, por muy arropado que estés, no consigues ahuyentar el frío?“.

Prosigue describiendo sentimientos de nostalgia y tristeza, pero que deben ser callados ante la gente. “Estás cansada de luchar, de fingir una sonrisa cuando tu alma te pide llorar, de quedar bien con los demás. Maquillar tu tristeza se ha convertido en tu rutina y evadir el malestar ha sido hasta ahora lo que te ha permitido continuar”, explicó la animadora.

También comentó que lo mejor es desahogarse y expresar todo lo que se siente antes de que haga más daño. “En tus días tristes llora si es lo que necesitas o grita si no puedes más. Vale más expresar cómo te sientes que ahogarte en ello y que en algún momento te haga enfermar”, agregó que el amor puede arreglar esa situación. “Para reencontrarse con una misma no hay mejor medicina que el calor de sentirse querida… y eso hace tiempo que has olvidado hacerlo”.

“Trátate con cariño“

Recalcó que el amor propio es importante para llevar una vida feliz y tranquila, pase lo que pase. “Trátate con cariño. Libre de juicios y críticas para recoger cada parte que tu tristeza ha hecho añicos y comprenderla. Para ello, lo que me encantaría y esto te lo pido con mis mayores fuerzas, es que por favor dejes de tratarte mal a ti misma”, Carolina señaló que la autocritica lejos de ayudar lo que hace es destruir. “Sea lo que sea lo que haya sucedido recriminarte a voces o en bajito hace que tu herida sangre más fuerte“, escribió Jaume.

Para concluir el mensaje que posteó en su perfil de Instagram, hizo hincapié en el perdón de cada uno para estar en paz y que cada tropiezo se tome como una experiencia de vida. “Te será de gran ayuda perdonar tus errores, las veces que no supiste hacerlo bien y otras tantas que ni siquiera sabías cómo hacerlo. Nadie nace sabiendo. Tus equivocaciones forman parte de tu aprendizaje”, señaló Carolina.

“Ha habido mucha maldad“

No se sabe si este texto tiene que ver con el mal momento que está atravesando su matrimonio. Y es que en días pasados, finalmente, Carolina respondió a las especulaciones sobre su relación amorosa con el empresario. Ella comentó para las cámaras del programa ‘De boca en boca’ que ambos están poniendo todo de su parte para salvar la relación y resolver sus problemas. Dejando en claro que ni es por terceros, ni por el exceso de trabajo de ella.

Jaume explicó: “No puedo decirte no ha pasado nada, todo ha estado bien, todos son inventos. Aunque sí ha habido mucho invento. Ha habido mucha maldad. Es la primera vez que mi relación atraviesa altos y bajos, que para bien o para mal se están intentando resolver, por el bien de nuestros hijos. Del hogar que formamos ya hace 7 años”, señaló.

