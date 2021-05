La desagradable secuela que le dejó la Covid-19 a Yuri: “Yo me hacía casi casi en donde cayera”

La reconocida cantante mexicana Yuri conversó acerca de las desagradables secuelas que le dejó la Covi-19. Ya había revelado su pérdida de cabello, razón por la cual tuvo que usar pelucas en la ceremonia de Premios Lo Nuestro. Ahora relató en detalle cómo en los meses posteriores a su recuperación sufrió de una incontrolable diarrea al punto de pensar en usar pañal.

Yuri aseguró que está presentando pérdida de memoria, también como consecuencia de su contagio. Fue en septiembre del 2020, mientras grababa el show televisivo ¿Quién es la máscara? que la cantante nacida en Veracruz contrajo el terrible virus. El cual se convirtió en pandemia a principios del año pasado.

“Lo hice popó todo“

Tras ocho meses de haberse sanado de la Covid, volvió a hablar para una entrevista con la periodista de espectáculos María Patricia Castañeda. La intérprete dijo que una de las principales consecuencias físicas que le dejó el SARS-COV 2 fue una intensa diarrea que la limitó a hacer sus actividades con la normalidad de antes.

Comenzó explicando que las molestias estomacales la llevaron a pensar en usar pañales para adultos mayores. “En diciembre muchas diarreas. O sea, yo me hacía casi casi popo en donde cayera. Yo iba y venía. Me tuve que poner un pañal casi casi”, expresó. Y contó una desagradable anécdota que le ocurrió durante la grabación de su más reciente videoclip ¿Dónde quedo yo?. La veracruzana no pudo contener las ganas y se hizo del baño sobre su vestuario.

“Me acuerdo que me prestaron un versachazo divino y todo, no, pues lo hice popó todo. Lo tuvieron que lavar”, relató. A Yuri, de 57 años, también le dieron temblores, ansiedad por no poder respirar y ruptura de cabello. Afortunadamente su cabellera está creciendo gracias a una vitaminas que le recetó su doctor. Aunque dijo que tiene espacios en donde no le ha crecido.

“Sí se me olvidan mucho las cosas“

Se le suma a todo esto su pérdida de memoria, pues a veces se le olvidan las cosas. “Sí se me olvidan mucho las cosas. Se me va el avión. Se me borra el casete así feo. O a veces me entran así unas “tembeleteras” -temblores- de la nada. Ahora, va pasando”, afirmó, agregando qué, “el virus te chupa. Te absorbe todas las vitaminas que puedas tener. Por eso queda uno muy débil”, explicó.

Yuri fue intervenida hace unos meses, en la cual le quitaron la vesícula y la apéndice. Para ello tuvo que esperar cercar de un año, porque no se pudo operar antes debido a la pandemia y su contagio. En un principio estaba pautada solo la extracción de la vesícula, pero en ese mismo proceso quirúrgico, el cirujano revisó el estado de sus órganos. Para descartar daños por el virus o la presencia de un tumor cancerígeno.

Fue allí cuando los médicos detectaron un pequeño tumor que tenía el apéndice, el cual fue retirado a tiempo. “Yo pienso que esto de la vesícula es por eso -secuelas Covid-, creo yo. O puede ser hereditario definitivamente”, concluyó.

