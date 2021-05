Tras el anuncio de Daniella Álvarez del fin de la relación su exnovio Lenard Vanderaa informó que está recibiendo amenazas contra él y su familia

Daniella Álvarez cumplió el pasado 15 de mayo, un año de la cirugía que le cambió por completo la vida. Y la fecha la hizo rememorar con nostalgia algunos momentos en compañía de personas que la acompañaron en la grave enfermedad, por la cual le tuvieron que amputar una pierna. En sus redes sociales compartió varias postales donde se refirió a esos seres queridos.

Y finalmente, Daniella Álvarez rompió el silencio acerca de su relación amorosa con Lenard Vanderaa. A quien no había vuelto a nombrar o publicar fotos con él en las plataformas digitales. A causa de esta ausencia se comenzó a especular que la pareja había roto su noviazgo, pero ninguno de los dos se había manifestado.

Lenard regresó a su natal España

Ahora sí, la exreina de belleza colombiana y actual presentadora del ‘Desafío 2021: the box’ dio a entender en un post que ya no están juntos. La publicación generó miles de reacciones en las redes sociales por parte de los seguidores de Álvarez. Hasta ataques, ofensas e incluso amenazas al actor originario de España.

Ante esto Vanderaa se pronunció en su cuenta oficial de Instagram @lenard.vanderaa con unas duras confesiones. En el video que posteó para referirse a la situación, dijo que ha preferido mantenerse al margen de la situación con la animadora colombiana. Debido a que nunca ha buscado visibilidad ni publicidad, como algunas personas han pensado.

Vanderaa declaró que durante todo el proceso que vivió Daniella tras su amputación, él recibió muchos mensajes de cariño y acogida por el apoyo que le estaba brindando. Sin embargo, todo cambió y comenzó a recibir mucho odio en redes sociales, principalmente cuando ambos dejaron de verse juntos y él se regresó a España.

“Amenazas en contra de mi persona”

Detalló qué: “Hay muchos mensajes que he recibido durante meses. Día tras día, de muchos insultos, falta de respeto. Incluso de amenazas en contra de mi persona”, señaló el español en el video. También comentó que intentó no darle atención a esos comentarios y pasarlos por alto.

Pero según él, se cruzó un límite y esos mensajes de odio comenzaron a llegarle a su mamá y a su hermana. Aclaró que él no abandonó a Álvarez, ni huyó a su país, ni tuvo problemas con su visa como se especuló. Se tuvo que devolver por las difíciles circunstancias que vivía.

“Que la abandoné porque le hace falta una pierna“

“Es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le hace falta una pierna, porque quería seguidores. No me entra a mí en mi cabeza cómo la gente puede decir esto. Yo sé que es muy fácil estar desde casa, en el sofá y a través de una pantalla decir todas estas barbaridades. Insultar, faltar al respeto, pero no es así”, expresó Lenard.

Recalcó que lo que vivió con Daniella fue muy fuerte, principalmente por el proceso que ella tuvo que atravesar con su salud. Aseguró que la estuvo apoyando en los momentos más difíciles, durante 24 horas porque era la mujer que quería. “Y lo volvería a hacer si volviésemos atrás”, señaló. Sin embargo, ya la relación terminó, como cualquier otra pareja normal, y cada uno tomó su camino.

Para cerrar reflexionó diciendo qué, “La conclusión de esto es que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Siempre hay dos versiones en una historia”, agregó para concluir. “Yo a Daniella simplemente le deseo lo mejor en su vida, siempre de corazón. Que sea feliz, y ya está”, expresó Vanderaa.

