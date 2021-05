Príncipe Harry quiere ser un padre “diferente” y no repetir el ciclo de “dolor y sufrimiento”

Las revelaciones de la Realeza continúan. El Príncipe Harry reveló que fue atrapado en un ciclo de “dolor y sufrimiento” al crecer como miembro de la familia real británica. Habló con franqueza sobre su padre, el príncipe Carlos, y comparando su educación con “The Truman Show”.

Meses después de su entrevista con Oprah Winfrey, el Príncipe Harry condenó el estilo de crianza que se ha transmitido a través de la familia real en el nuevo episodio del podcast de Dax Shepard y Monica Padman,”Armchair Expert“,publicado el jueves 13 de mayo.

“No creo que debamos señalar con el dedo ni culpar a nadie. Cuando se trata de ser padre, si he experimentado algún tipo de dolor o sufrimiento, debido al dolor o sufrimiento que tal vez mi padre o mis padres habían sufrido. Me aseguraré de romper ese ciclo para no transmitirlo”, dijo. “Es un montón de dolor genético y sufrimiento lo que se transmite de todos modos. Así que nosotros como padres deberíamos estar haciendo lo máximo que podamos, para tratar de decir ‘sabes qué, eso me pasó, me voy a asegurar de que eso no te pase'”, agregó Harry.

El Príncipe Harry quiso romper el ciclo empezando por él mismo

El duque de Sussex comparó crecer bajo el escrutinio de la prensa del Reino Unido con “‘The Truman Show’ y estar en un zoológico”. En la película de Jim Carrey, el personaje principal no tiene ni idea del hecho de que toda su vida ha sido en realidad un elaborado reality show, en el que todo lo que hace está grabado. “No quiero este trabajo, no quiero estar aquí, no quiero estar haciendo esto, mira lo que le hizo a mi madre”, dijo Harry, recordando su agitación interna en ese momento.

Reconociendo que “no puede salir”, dijo que su mentalidad estaba en tratar de aprovechar al máximo su situación y usar su privilegio para cambiar la vida de los demás. El príncipe también se adentra en su relación con Meghan, y las longitudes que hicieron para mantener su relación en secreto al principio. Recordó cómo, tirando de una gorra de béisbol sobre sus ojos, conoció a Meghan en un supermercado para evitar ser reconocida.