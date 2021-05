Gabriela Pazmiño y su familia buscan a TikToker que los acusa de “robarle al país”

Cuando el amor toca la puerta las locuras no se miden, y esta vez fue Dali Bucaram quien inspiró un TikTok polémico. La hija de la presentadora Gabriela Pazmiño fue capturada junto a su madre en un clip en el que se lee “Tus padres pudieron robar al país… pero tú me robaste el corazón”. Luego el tiktoker compartió otro clip en el que muestra que la estrella de televisión le había enviado un DM por Instagram.

“Hola. Vi que hiciste un video a mi hija. Y mi suegro y Dalo quieren hablar contigo”, se lee en la imagen publicada por el titular de la cuenta @edi_ec. De acuerdo a las publicaciones de TikTok de, quien presuntamente se llama Edison es un amante del humor, el sarcasmo, la música y tiene buen gusto con las chicas, sin duda alguna.

En su cuenta de Instagram también comparte alguno de sus TikTok, y muestra su canal de youtube “Strap Music”. Parece que Edison planea ser un artista emergente, aunque muchos le auguran un camino truncado tras haberse atrevido a mencionar como “ladrones” a la familia Bucaram. ¿Qué querrá decirle la familia? Es la duda que tienen cientos de internautas que se han cruzado con la publicación de Edi.

Gabriela Pazmiño y sus roces con TikTok

La presentadora residenciada en Panamá no ha tenido muy buena relación con la red social TikTok. Hace varias semanas, Gabriela regresó a la pantalla chica en este hermano país, pero al margen de celebrar tuvo que tomar sus redes para hacer un llamado a la “gente maliciosa” que hizo llorar a su hija Charlotte. En su momento, la también empresaria denunció que la cuenta de TikTok de su pequeña fue reportada y cerrada.

“El asunto es que viene con unos lagrimones… con cara pálida… y rojita, porque había llorado. ¿Qué paso? ‘es que no encontraba mi cuenta mami’… Como han pasado tantas cosas en nuestra familia, hay ciertas cosas que a ella le producen un poco de miedo”, explica Pazmiño. “El asunto es que le reportaron la cuenta. Gente realmente maliciosa, gente mal intencionada… Meterse con una bebé tan pequeña, yo siempre digo que no es justo… yo estaba indignada… en ese instante tenía ganas de agarrar mi Instagram y mandar para el caraj#… pero no es el ejemplo que le doy a mi hija”, señaló.