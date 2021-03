"Hacerle frente a todo es la forma de tener éxito en TV": Para Mariela Viteri no solo el ser guapa es una fortaleza

En medio de su nueva edición de “Qué pasa? Con Mariela”, la comunicadora Mariela Viteri conversó con Fiorella Solines, quien es la voz ecuatoriana en la cadena RCN Internacional, sobre sus comienzos y cómo llegó a tan importante cadena de noticias. “¿Qué tú crees que le llamó la atención a los productores, a Hola TV y luego a RCN para haberte contratado?”, preguntó claramente Viteri y sin titubear Solines afirmó “Cuando sabes hacerlo todo”.

La estrella continuó: “Yo creo que hoy en día el ser multitasking… En Ecuavisa yo entré como pasante, contestaba las llamadas de contacto directo… Yo aprendí a hacer de todo… Que sea capaz de escribir sus textos, de ejecutarlos, salir, regresar, editar… que capte bien la esencia de lo que el medio quiere representar… Si me contrataron es porque les servía una persona capaz de enfrentar diferentes áreas”.

Admirada por la respuesta de Fiorella, Marial apoyó su respuesta y aseveró que “siempre he creído que esa es la base del éxito en televisión. No hacerle el feo a nada y realmente poder hacer absolutamente todo. Es cierto. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, es la mejor forma de tener éxito en televisión. Y ojalá eso le llegue a algunas chicas, que creen que por ser guapas y el medio animar ya te lleva al otro lado”. Fiorella le siguió el comentario y señaló “niñas lindas hay en todas partes. Y realmente por ser una niña bonita no te van a conocer”.

Mariela Viteri disfruta un reencuentro de amigos

Además de dejar caer adelantos, clips e imágenes de sus trabajos periodísticos, hace unos días Mariela se tomó un tiempo de retiro a su Bahía natal, para compartir con amigos mientras cantaba un tema de Carlos Vives. “Regresar a mi pueblo…” grita Viteri mientras canta “y empezar de nuevo”. Junto al clip, la estrella escribió: “Siempre maravilloso volver a BAHÍA❤ gracias a @maria_cecilia_c @brito_beba y @leonardoviteri_ec por la noche de anoche. Sana, musical y feliz🥰🥰🥰 🙏🙏🙏 ah y a @carlosvives por esas canciones tan sentidas”.

Además, desde sus Instagram Stories compartió, desde el salón de belleza, algunos tips para cuidar su cabellera, desde la experiencia de su estilista fiel Henry Gonzáles. El encargado de mantener su rubia melena destacó la importancia de la nutrición, para que esté sedoso y brillante. “Qué importante que es nutrir el pelo”, dice Mariela mientras Henry afirma “Sí! Importantísimo. Hay que hidratarlo, reponerlo con todas las propiedades”. Junto al clip, la comunicadora escribió “¿Quieren saber si debes usar shampoo con sal o sin sal (sulfatos)? Vayan a mis historias o a las historias de @heenrygonzalez para una explicación precisa. 🥰😍🤩”.

