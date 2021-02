Flor María Palomeque defiende a Ecuavisa de las críticas por sus homenajes a Efraín Ruales

Flor MarPara nadie es un secreto la amistad y el cariño que unía a Flor María Palomeque al presentador de Ecuavisa, Efraín Ruales. Así como le rindió un sentido homenaje en su cuenta de Instagram el pasado 27 de enero cuando fue asesinado a mano armada, Flor decidió compartir su opinión con respecto a los tributos que están haciendo la planta de televisión que alberga el espacio “En Contacto”, donde trabajaba Efraín.

“Hay que darle luz a Efraín, hay que pedir justicia. Hay que ayudarlo, orar por su familia, por Alejandra, porque están muy dolidas”, comenzó a decir Flor María en su “en vivo” de Instagram. “Sabes que a mí me da un poco de tristeza las personas que dicen que Ecuavisa se está aprovechando de esto”, señaló frente a los comentarios que atacan al canal de televisión.

"Me parece que hay que darles un tiempo a la gente. A la mamá, todos… me hace bien ver a Efraín todavía en televisión… y lo que están haciendo es rendirle un homenaje, es lindo. No todos los canales hacen eso, es agradecer su vida… no critiquen, no juzguen”, finalizó la actriz y presentadora dejando claro su posición frente a la forma en la que “En Contacto” y la planta Ecuavisa están sobrellevando la pérdida de su compañero.

Flor María Palomeque: “No puedo ocultar mi dolor”

Desde que la noticia de la muerte de Ruales conmocionó los titulares, millones de fanáticos se pronunciaron y sus amigos no podían quedarse atrás de ese shock emocional. Palomeque escribió en su momento “Me dueles amigo, que impotencia 😔 Descansa en paz junto a tu padre, que sé que lo extrañabas día a día😔 Gracias Efraín por todo lo que nos diste, tu Luz maravillosa, tu picardía, tu alegría 🙏🏻 GRACIAS!!!”.

Para el 30 de enero, la estrella dejó ver una fotografía de ella embarazada junto a Efraín. “No puedo ocultar mi dolor!! Tengo un hueco en mi alma 😔. Ese día me dijo muchas veces que sentía envidia sana de ver qué tenía 2 bellos hijos. Y que Dios me haya premiado con otra hija (FIORELLA) 😩. A él solo le faltaba en aquel entonces, la mujer que lo hiciera Feliz para poder tener hijos con ella. Solo le pido a Dios que Nachita, Alejandra, sus hermanos , sobrinos, su cuñada puedan conseguir un poco de paz 🙏🏻”.

Descubre más de este tema

Flor María Palomeque disfruta de un domingo acurrucada con sus hijas La presentadora de televisión comparte los mejores momentos de su familia con sus seguidores