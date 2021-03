El papá de Meghan Markle se mete en este tremendo lío

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, dijo que la entrevista que Meghan Markle y el príncipe Harry le dieron a Oprah Winfrey fue la primera vez que escuchó la voz de su hija desde la ruptura de su relación. Thomas, quien vive en México, le dijo al programa de ITV "Good Morning Britain" que la última vez que estuvo en contacto con Meghan fue durante la controversia sobre fotografías montadas que crearon tensiones entre los dos antes de su boda con Harry en 2018.

"Esta es la primera vez que la escucho hablar en cuatro años", dijo Markle. "La última vez que hablamos, nos enviamos mensajes de texto". El padre de Meghan dijo que lamenta su distanciamiento de su hija, y la razón por la que continúa dando entrevistas a la prensa es que está tratando de llamar su atención y restablecer el contacto. “Cuando me hablen, dejaré de hablar con la prensa”, dijo Thomas, cuyas entrevistas han alimentado las tensiones con Meghan.

‘I don’t think the royal family are racist at all. I don’t think the British are racist.’

Thomas Markle tells @piersmorgan and @susannareid100 he doesn’t think the British public or royal family are racist.

Watch Oprah with Meghan and Harry now👉https://t.co/V0BWr4P9RR pic.twitter.com/ktlc5Qn7hF

— Good Morning Britain (@GMB) March 9, 2021