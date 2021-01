¿Por qué es tan emocionante la inauguración de Joe Biden para Meghan Markle y el Príncipe Harry?

Meghan Markle y el príncipe Harry están encantados de presenciar la historia durante la toma de posesión presidencial de este 20 de enero, un día en el que la primera mujer, afroamericana, vicepresidenta de Asia del Sur, Kamala Harris, juró junto al presidente Joe Biden. "La inauguración es muy personal para Meghan y Harry", dijo una fuente cercana al ex alumno de Suits, de acuerdo a la revista Hollywood Reporter, y señaló los lazos de Harry con la familia Biden.

"Harry ha sido amigo de Joe y Jill durante años, por lo que Meghan tiene un gran respeto y admiración por ellos y por Kamala Harris", dijo el informante explicando: "Es solo un momento monumental en la historia: ver la primera Vicepresidenta femenina en juramentarse seguramente será una ceremonia emotiva para Meghan. Ella es feliz más allá de las palabras al respecto. Meghan siempre ha sido una apasionada de los derechos de las mujeres y fue su madre Doria quien le inculcó eso, por lo que poder ver este momento histórico con su madre es enorme", señaló.

Meghan compartió anteriormente su entusiasmo por la nominación de Harris para vicepresidente en una conversación sincera con Gloria Steinem en agosto de 2020. “Estoy muy emocionada de ver ese tipo de representación”, dijo. “Sabes, para mí, siendo birracial, creciendo, ya sea una muñeca o una persona en la oficina, necesitas ver a alguien que se parezca a ti de alguna manera. Como muchos de nosotros creemos, solo puedes ser lo que puedes ver", explicó la duquesa de Sussex.

Las buenas relaciones de Meghan Markle y el Príncipe Harry

No es ningún secreto que Harry se ha ganado un círculo de celebridades y amigos políticos a lo largo de los años. No solo es cercano al ex presidente y la primera dama Barack y Michelle Obama, sino que su relación con el presidente Biden y la primera dama, la doctora Jill Biden, se remonta a 2013, cuando Harry hizo un viaje a los Estados Unidos.

Al año siguiente, Jill asistió a los primeros Invictus Games en Londres y en 2016 y 2017, trajo a su esposo para disfrutar del evento, según Daily Mail. El presidente Biden incluso se ha entusiasmado con el vínculo de su esposa con Harry durante sus conferencias anteriores.

Meghan y Harry, junto con su hijo de un año, Archie, se convirtieron oficialmente en residentes de Santa Bárbara, California, en julio del año pasado. Se mudaron después de anunciar el 8 de enero que decidieron renunciar a sus altos cargos como miembros de la realeza. Ahora, esperan hacer el bien en los estados y ayudar a crear cambios para las organizaciones benéficas y las causas que les apasionan.

