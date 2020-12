Confunden a esta artista con Katy Perry en el video de “Not the End Of the World”

¡Ups! Katy Perry es claramente popular entre los extraterrestres, pero a veces se confunden un poco. En el nuevo video musical de la cantante, “Not the End of the World”, se ve a la recientemente madre empujando un cochecito cuando un perro de juguete es arrojado fuera de él. Cuando la actriz Zooey Deschanel recoge el juguete, los extraterrestres la transportan accidentalmente a su nave espacial.

Mientras los alienígenas cantan, "¡Katy! ¡Katy! ¡Katy!" Zooey los corrige diciendo: "¡No! ¡No! ¡No! Lo siento. Es un malentendido. ¡Soy Zooey!", pero se niegan a escuchar. Para salvar al mundo de la destrucción total, Zooey sigue el juego, vistiéndose con las pelucas y los disfraces de Katy. La estrella de “New Girl” de 40 años luce una peluca azul y rubia junto con algunos looks exagerados. Ella termina "salvando el mundo" desconectando toda la Internet.

Katy Perry y su creencias astrológicas

Un entusiasta de la astrología, Perry parece haber programado intencionalmente el lanzamiento del video para que coincidiera con la "Gran Conjunción" del lunes 21 de diciembre, en la que Júpiter y Saturno entraron en Acuario, acercándose más que los dos planetas en casi 400 años. Así lo citaron varios astrólogos al hablar sobre la conjunción como un punto de inflexión energético, lo que representaría una nueva Era de Acuario.

“Not the End of the World” es del quinto álbum de estudio de Perry, “Smile”, que salió a la venta a finales de agosto. Antes del lanzamiento, los sencillos "Smile", "Daisies" y "Never Really Over", el último de los cuales salió inicialmente como un sencillo independiente en 2019, obtuvieron sus propios trabajos audiovisuales. En las semanas posteriores al lanzamiento de “Smile”, Perry compartió nuevos videos de siete de sus 12 canciones en lo que llamó "The Smile Video Series", cada uno personificado en un estilo diferente, sobre todo en la utilización de las técnicas de animación.

Después de esa serie, lanzó un video para "Teary Eyes" que consiste en imágenes detrás de escena ("Behind the Smile"), un video para un remix de "Resilient", y ahora el clip protagonizado por Deschanel. Sin duda, el 2020 ha definido una nueva era para Katy Perry, un antes y un después. A solo días antes del lanzamiento de “Smile”, la cantante se convirtió en madre al tener a su primera hija, producto de su romance con Orlando Bloom. La niña fue llamada Daisy Dove. Perry había anunciado previamente su embarazo como solo ella podía: acunando deliberadamente su vientre al final del video musical de "Never Worn White".

Descubre más de este tema

Katy Perry y Orlando Bloom: la primera foto y novedades del nacimiento de su hija

Katy Perry muestra su figura posparto tras cinco días de dar a luz