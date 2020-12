Call of Duty Mobile: la increíble sorpresa que tendrá la temporada 13 en el videojuego

La temporada 13 de Call of Duty Mobile está a la vuelta de la esquina. El adelanto revela que llegaría un mapa de su versión en consolas Black Ops.

Como en cada temporada, un nuevo mapa será lanzado junto con la actualización y parece que esta vez vamos a retroceder en el tiempo con un mapa que salió en 2018. Esta es una versión rusa de Nuketown que llegará a dispositivos iPhone y Android.

Una imagen teáser compartida por la cuenta oficial de Call of Duty: Mobile en Twitter el 28 de noviembre ha convencido a los fans de que la versión de Call of Duty: Black Ops 4 de Nuketown llega al juego.

La foto parece ser tomada desde el interior del edificio verde en el lado izquierdo del mapa. A través de la ventana, el edificio rojo del lado opuesto puede verse claramente, así como el paisaje cubierto de nieve que lo rodea.

🥶❄ Bundle up! It has been getting quite chilly lately…⁣

⁣

Coming to #CODMobile in the next season! pic.twitter.com/cEDQjb86Tm

— Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) November 28, 2020