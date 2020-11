Despiden a repartidor de Amazon que robó la PlayStation 5: fue captado par las cámaras

Amazon decidió despedir a un repartidor que robó una PlayStation 5 que debía entregar en una casa. El hombre no se dio cuenta que las cámaras de seguridad captaron su acto delictivo que lo dejó al descubierto. La empresa tomó las medidas para el sujeto y la familia afectada. Sin embargo no les pudieron ayudar con una consola ya que están agotadas.

La venta de consolas ha sobrepasado su límite. Todas las PS5 están actualmente agotadas y nadie las puede conseguir en este momento. Aunque Sony ha anunciado que están por sacar más, los problemas ya han comenzado. Una de las situaciones incómodas durante este tiempo es el robo de una unidad.

El lamentable hecho de un robo ocurrió a una familia en Bicester, Reino Unido. Una madre quizo hacer un regalo a su hijo pero todo salió mal. Se trata de Jenni Walker, quien logró reservar una PS5 para el joven que estaba cumpliendo 16 años y quería sorprenderle. Todo debía salir bien durante el lanzamiento que fue el 19 de noviembre pero el aparato no llegó a pesar de que en Amazon decía que sí.

Amazon driver “delivering” (i.e. scanning then putting back in the van) my son’s PS5 on launch day, which was also his 16th birthday. @bexlectric @SonyUK @AmazonUK @JeffBezos @PlayStationUK #PS5Launch #ps5 #ps5amazon #PlayStation5 #Amazon pic.twitter.com/B4NMOuldey

— Richard Walker Photo (@dickidub) November 20, 2020