¡Confirmado! Bad Bunny no se retira de la música y así lo anunció: VIDEO

Todo un alboroto se ha generado después del último disco de Bad Bunny. Apenas se acaba de lanzar este jueves 26 de noviembre pero ha generado preocupación entre sus fans. Además de tratarse de temas sentimentales que esta vez no son hechos para bailar. El artista preocupó por rumores de una despedida del mundo musical. 'El Último Tour del Mundo' es su nuevo álbum donde anuncia una supuesta rueda de prensa en la que dice: me retiro. Pero para quitar la incertidumbre, el artista ya respondió si se va o no y cuáles son sus razones por las que dijo antes eso.

El cantante puertorriqueño generó la controversia debido a que a inicios del año sugirió que se retiraría. Sumado a esto, el cantante lanza 'El Último Tour del Mundo', con el que los fans se asustaron al pensar que hacía énfasis en sus despedida. Finalmente, para promocionar el estreno de su disco, el 'conejo malo' publicó una parte de su video donde hace referencia a su adiós. En las imágenes hace la simulación de que se despide. "Buenos días con todos, gracias por estar aquí. Voy a ser breve, la razón por la que estoy aquí es para anunciarles mi retiro de la música", dice en el video. Inmediatamente los periodista y fans reaccionan alborotados y se acaba la escena.

Tras esas pistas, los fanáticos aseguraban que el artista no volvería a cantar. Pero todos esos rumores ya acabaron gracias a una reciente entrevista. El artista en sus propias palabras anunció que no se retira de la música.

En Moluscu Tv le preguntaron: ¿Realmente te retiras o es un truco publicitario? A lo que Bad Bunny responde "Muchachos cómo me voy a retirar si por decir (…) me van a pagar 20 millones", dijo entre risas. Pero luego precedió explicando.

Bad Bunny

"Realmente cuando dije que me retiro y en nuevo meses saco otro fue en febrero. Cuando estaba terminando el álbum de "Yo hago lo que me da la gana", que fue un éxito gracias a Dios. Cuando yo lo dije, lo dije en serio, los fanáticos saben que soy bien real y no hablo mier… ni armo dramas ni teatros. Así que lo dije desde lo más profundo de mi corazón porque estaba arto de trabajo", señaló el artista. Indicó que con toda la labor de su anterior álbum se sentía cansado.

Sin embargo, esa opinión cambió cuando empezó la cuarentena. "Cuatro meses encerrado me bastaron para decir yo no quiero estar encerrado".

BAD BUNNY responde a la pregunta de si se retira de la música o no pic.twitter.com/Neqa2S4aUQ — byRaFiTa (@iamrafita1) November 27, 2020

"El ser humano es inconforme que cuando logra sus sueños" dice que ya no quiere estar ahí. Que prefiere trabajan amarrando fundas, mientras que si estás del otro lado, en cambio quieres el dinero, concluyó el famoso.

Por lo tanto, los fanáticos de Bad Bunny tendrán al artista para largo, por el momento.

