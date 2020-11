Tres sitios web que no debes buscar en Google porque pueden ser perturbadores

Existen tres sitios web que no debes buscar en Google debido a que su contenido podrías ser perturbador. Bueno, en realidad hay cientos de lugares que no deberías visitar en internet, por diferentes motivos. Pero esta vez nos enfocaremos en tres opciones mencionadas por una usuaria de TikTok.

Esta vez las páginas que no se recomiendan visitar las anunció una cuenta de TikTok. Se trata de la usuaria CarolynaGiselle que a lo largo de tres videos cuentas cuáles son estos sitios. Además revelas las razones para no hacerlo.

Estos son los tres sitios

El primero es 'thewildnerssdowtown'.

Se trara de una página donde colocas tu dirección y el sitio se encarga de mostrarte una película de terror sobre tu casa. Una advertencia que se te hace de parte de Google es que no es un sitio seguro y por ende no brindis información confidencial. Esto referente a tarjetas de crédito, contraseñas, etc.

thewildnerssdowtown en Google

La segunda es Ana Somnia.

Para esta aplicación debes estar con la cámara encendida y luces apagadas. Para empezar se entra al cuarto de Ana y apagar la luz y se ingresa a un mundo perturbador.

Y la tercera es 'White Enamel'.

Se trata de una página que hace un recorrido por un hospital psiquiátrico. Tiene 8 partes y según se va avanzando las imágnes se vuelven extrañas y perturbadoras. Incluso la usuaria comenta que no pudo pasar del segundo capítulo debido a que le provocó sensaciones muy fuertes.

