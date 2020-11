Harry Potter: todos los cambios de 'Hermione' desde niña, así luce actualmente Emma Watson

Emma Watson es más conocido en el mundo de la actuación por su papel como Hermione en Harry Potter. La actriz francesa ha sido una de las más destacadas de la película y como trabajó desde niña, se ha podido evidencia sus cambios.

La joven empezó como actriz a la edad de nueve años, después de haber participado solo en obras de teatro de la escuela. Daniel Radcliffe y Rupert Grint fuero sus compañeros durante la película.

Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 2 fue lanzada en julio de 2011, cuando la actriz acabó sus filmaciones.

Luego actuó en otros papeles de películas como My Week with Marilyn, The Perks of Being a Wallflower y The Bling Ring, entre otras.

Pero no solo se ha destacado por sus papeles como actriz. Sino que también su inteligencia, preocupación y carisma la han posicionado bien. Pues ella defiende la causa pro feminismos, por lo cual ha dado más de una conferencia.

Además, la galardonada actriz fue nombrada Embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres en junio de 2014.

Y por si fuera poco, Emma también es modelo y ha colaborado con varias marcas como Burberry y Alberta Ferretti.

Actualmente, Watson tiene 30 años, su fecha de nacimiento es el 15 de abril de 1990.

Así luce actualmente:

