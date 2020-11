AC/DC: fin del misterio, por eso Brian Johnson usa siempre boina

Hablar de AC/DC es referirse a una de las mejores bandas de rock en la historia, además de sus espectaculares canciones y miembros de la agrupación, también figura parte de su indumentaria. Recientemente, su vocalista Brian Johnson reveló porque siempre viste una boina.

Desde el regreso de la banda con su nuevo disco Power Up, las entrevistas también ha tocado la puerta de cada uno de sus integrantes. Por supuesto, Johnson no podía quedar exento y aprovecharon para cuestionarle el uso de su prenda de vestir.

Brian Johnson, vocalista de AC/DC / Getty Imágenes

Johnson recordó que esta prenda lo acompaña antes de unirse a AC/DC. Fue durante los inviernos y sus shows que un frío penetrante lo perjudicaba.

A uno de esos conciertos llegó su hermano, quien lo hizo con una gorra típica de conductor de auto deportivo puesto que recién se acababa de comprar un auto y había recibido la boina correspondiente. Mientras Brian estaba tocando, el sudor provocado por la calefacción empezó a meterse en sus ojos y a nublar su vista.

Fue entonces que su hermano se acerca y le dice que tenía los ojos rojos. Al contestar que se debía al sudor, el hermano le puso la gorra para detener que el sudor siguiera cayendo sobre el rostro del cantante.

Brian Johnson, vocalista de AC/DC / Getty Imágenes

Después de eso no hubo vuelta atrás. Brian Johnson continua usando su característica boina para evitar que el sudor le volviera a jugar una mala pasada y también como una manera de imponer un accesorio distintivo.

Por supuesto, Brian no es el único en usar una prenda particular. Angus Young también resalta por su uniforme de colegio. Una de las mayores teorías que gira ante el particular atuendo es que el guitarrista y fundador de la banda australiana acudía a sus ensayos con el uniforme del colegio lo cual se volvió un distintivo a futuro en sus presentaciones.

