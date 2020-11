Anuel AA genera preocupación por un enigmático video que mostró y Karol G reacciona

Anuel AA ha causado preocupación en las últimas horas a sus fanáticos por un último video publicado. este causa incertidumbre y fue difundido poco antes de los Latin Grammy. Su fuerte mensaje fue el que impactó y ha hecho que esté en el ojo de las cámaras. El puertorriqueño muestra que al parecer dejará por siempre la música.

"Ya me cansé de esta mierda", fue el mensaje que puso junto a su publicación tanto en el feed como en Historia. Además añadió un emoticón sobre un ataúd.

El video inicia con una toma de uno de sus conciertos. Donde además sale diciendo su famosa frase real hasta la muerte. Luego empieza a cantar su tema con una letra triste.

"Sin ti yo no me siento bien (…) Viviendo y por dentro muerto, hasta un ciego lo ve (…) Antes éramos dos y ahora somos tres, con tu foto en la pared, de la soledad yo me enamoré…”. Se trata de un sample de Thank You de Dido, que el puertorriqueño lo denomina "Me contagié 2".