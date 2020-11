Megan is missing: las recomendaciones para ver la película que por su crudeza y terror se hizo viral

Megan is missing is una película difundida desde 2011 que gracias a Tiktok se ha hecho viral recientemente. Se trata de una producción cruda y de terror que ha asustado a los jóvenes. Es así, que el Director de este filme tuvo que dar recomendaciones para antes de verla.

Cuando el filme fue presentado en 2011, recibió críticas por la violencia sexual y tortura con menores de edad. Pues se trata de un depredador que busca a dos jóvenes por medio de internet y ellas caen. Rachel Quinn y Amber Perkins interpretan los papeles de víctimas.

Los usuarios de Tiktok empezaron a publicar videos de esta película, lo cual provocó que miles quieran verla.

Michael Goi es el director de la película que vuelve a tomar fuerza en la actualidad. Cuando la estrenó en 2011 daba consejos antes de ver el film. Lo mismo ha tenido que hacer recientemente por su creciente acogida actual.

“Soy Michael Goi, guionista y director de ‘Megan Is Missing’, y he recibido un mensaje de Amber Perkins, protagonista de mi película, avisándome de que no os di las advertencias que solía dar a los espectadores antes de ver mi película. Allá van", señala el productor.

Esas recomendaciones se deben tomar en cuenta y son la siguientes según el Director:

Megan is Missing

"No veas la película en mitad de la noche, no la veas solo y, si ves que las palabras ‘Photo Numbre One’ aparecen en tu pantalla, tienes cuatro segundos para apagarla si no quieres empezar a ver cosas que, quizá, no te gustaría ver. Así que, disculpas a todos aquellos que ya han publicado un post sobre cómo la película les ha asustado y un aviso a los que están pensando en verla”.

