Mujer asegura que el fantasma de su exnovio la lastima en las noches: de terror

Una historia ha sorprendido a España y otros lugares del mundo. Pues una mujer relata que el fantasma de su exnovio la sigue. Todo ocurrió después de que ella visitara su tumba, según cuenta.

La mujer, identificada como Ana, fue entrevistada por investigadores del Grupo de Parapsicología de Sevilla (GPS). Ella contó lo que le ocurría a pesar de haber sido antes incrédula de esos temas.

"Me parecía que no podían pasar realmente y no me interesaban para nada. Tampoco sentía miedo, sinceramente no les daba importancia", escribió el medio argentino Crónica.