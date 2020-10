Pistas del nuevo embarazo de Kimberly Loaiza tras el video de su boda

Kimberly Loaiza es una de las youtubers más amadas de México y de otros lados de Latinoamérica. Su romance con su esposo Juan de Dios Pantoja tiene a todos atentos y más después de su última boda. Pues han quedado en evidencia varias pistas que revelan que la 'lindura mayor' estaría embarazada. Con lo cual, estaría en camino su segundo bebé, siendo Kima Sofía la mayor.

Las pistas de lo que sería una bomba de noticia, no solo están el nuevo video publicado este fin de semana. Sino que también hay varias señales que se han venido encontrando en este último mes. Una de ellas es un video de TikTok donde se ve su pancita. Otra es la revelación de la información por parte de un youtuber. Aquí te mostraremos todas las pruebas.

Los rumores se incrementaron cuando la cantante compartió un video de TikTok. En el se ve que usa ropa holgada y que cuando se vira se puede ver lo que sería una pancita de embarazo.

Mira aquí el video

Pero eso no es todo, sino que el video de su boda dejó con más incertidumbre a sus fanáticos. Pues en las escenas, se puede ver que ella prefiere usar ropa floja. En la elección de su vestido, elige uno que le queda un poco suelto en el abdomen. Mientras que rechazó uno que a simple vista se veía que era más apretado. Cuando luego se cambia, también uso ropa floja.

Luego llega el momento del brindis, y aunque mucho sabemos que la lindura mayor no consume alcohol. NI si quiera para su brindis de boda quiso una sola gota. Pues en el video se ve que cuando van a repartir la botella, Juan de Dios Pantoja dice no, ella no bebe alcohol y le dan una bebida sin alcohol solo para ella.

Cuando Kimberly va a lanzar su ramo, sale otra escena reveladora. Pues en el momento que Juan de Dios pantoja la toma de la cintura porque ella se sube a una silla, se logra ver una pancita.

Pero no solo su comportamiento, la pancita y el uso de ropa son los que han generado intriga. Sino que los comentarios siguen creciendo por el anuncio anterior de un famoso youtuber. Se trata de 'Zorrito', quien siempre ataca a esta pareja y hace unas semana señaló que está embarazada.

¿Ay cómo? ¿No sabían? Sí, Kimberly está embarazada de nuevo. En cualquier momento suben video dando la noticia. 🤭 — Javier (@ZYTJavier) September 25, 2020

Cuando le preguntaron que de dónde había sacado esa información, él reveló que la familia lo ha dado a conocer. "Pues es fácil cuando sus propios familiares no cierran el hocico y andan contando por todo Mazatlán".

¿Tú qué opinas de estas pruebas?

Otra información