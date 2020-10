Así puedes jugar a las escondidas en Among Us ¡Esta es la configuración!

La fiebre por Among Us no para y sigue siendo uno de los juegos favoritos para compartir entre amigos. Pero algo que sí hay que decir, es que a veces no funciona ejecutar la modalidad clásica entre pocos. Por eso, te traemos una nueva forma: las escondidas.

Lo que debes saber es que se puede jugar en cualquier mapa de su preferencia. En toda la partida debe haber un solo impostor.

Este tendrá que tener una configuración de vista disminuida que más adelante te la explicaremos. Luego toma en cuenta que pueden haber una cantidad de tripulantes que va desde los 4 hasta 10.

Los tripulantes deberán hacer misiones y todos pueden hablar durante la partida. Pero la trama consiste en que mientras van haciendo sus misiones, deben esconderse. Pues el impostor los estará buscando para matarlos de forma descarada. Lo importante es que nadie puede reportar cadáveres porque ya se sabe quien es el asesina de forma previa.

Para ello, cuando inicie la partida, el impostor debe confesar que él es el asesino, les debe dar 5 segundos a los tripulantes para correr. Y también deberá sabotear Comunicaciones. Ese sabotaje nadie puede restaurar, deberán ponerse de acuerdo para que sea arreglado solo una vez durante el partido, si así lo deciden.

El objetivo de ESE SABOTAJE es que los participantes no sepan donde están sus misiones, les toque correr buscando por toda la sala. Y finalmente, que así se puedan encontrar con el impostor. Los impostores no pueden hacer sabotaje a ningún otro lugar ni usar ventiladores.

Los fantasmas deben completar tareas y no pueden avisar donde están sus compañeros ni el impostor.

Configuración

Reunión de emergencia: Mínima

Velocidad del jugador: 1.0x

Visión de tripulación: 0.5x

Visión del impostor: 0.25x

Distancia para matar: corta

Recarga de asesinato: 0.10

Tareas: Puedes acoplarla al nivel de complejidad que prefieras, pero te dejamos la recomendación:

Tareas comunes: 0

Tareas largas: 0

Tareas cortas: 4

La partida acaba o cuando logran terminar todas las misiones o cuando el impostor los mata a todos.