Qué le pasará a tu mascota en Among Us si el impostor te elimina

Tener mascota en Among Us significa que contarás con un pequeño compañero que estará contigo a donde vayas, sí te perseguirá a todos lados. Estos mini avatares no influyen en la jugabilidad del tripulante. Son básicamente para darle un toque autentico al personaje y resaltar entre los demás.

Si quieres tener una mascota en el juego para smartphones y PC tienes que, empezar una partida, dirigirte a la mesa donde se encuentra el ordenador y seleccionar Customize. Luego selecciona la opción "mascota". Pero OJO: es necesario comprarlo desde la tienda de Google Play o App Store a un precio que va desde los 0.99 dólares hasta los 2.99 dólares.

¿Qué pasa con tu mascota si el impostor te elimina?

Si el impostor te asesina, tu mascota se lamentará al lado del cadáver de su dueño. Así lo muestra un video publicado en Tik Tok que muestra a a su jugador caminando en la nave junto a su mascota. Pero cuando el impostor lo mata, su perrito comienza a temblar de miedo y se queda plantado en el punto donde lo eliminaron. Sin duda, la lealtad de los animales no se ve solo en la vida real.

