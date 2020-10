Among Us: El truco para hacer las tareas en Medicina sin que te maten

Los pequeños trucos en Among Us marcan la diferencia para ganar el juego del momento. Hay lugares con más riego que otros, por ejemplo el ala de medicina (MedBay) en el mapa The Skeld.

Las tareas que se deben realizar en esta zona son hacer una inspección de muestras y el escáner.

Este truco lo reveló el gamer KManuS88 en un video de YouTube. "Todos hacen lo mismo llegan, presionan el cuadradito y se quedan esperando hasta que las cinco muestras se llenen. No estén mucho tiempo en medicina que es un suicidio", advierte el jugador.

Captura de pantalla YouTube KManuS88

Medicina es un lugar peligroso porque la tarea es larga y puede aparecer un impostor por la alcantarilla que está al frente e irse por las mismas.

El experto en videojuegos revela el siguiente truco "entran a medicina aprietan el cuadrado y se van antes de que suba el primer tubo de ensayo. No esperen que termine. Solo hacen un clic y se van corriendo, vuelven al minuto o al minuto y tres segundos para ir a buscar las muestras y seleccionar la roja pero no se queden esperando que todos los tubos de ensayo se llenen porque no hace falta. Ahorren tiempo".

Lee más

Netflix genera polémica por su método para evaluar la continuidad de sus empleados El libro publicado por el cofundador de la plataforma revela detalles de su manejo.

Mira en video

"Una experiencia suanfonson" Hombre de la palabra viral aparece en un nuevo video