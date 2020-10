Among Us, ¿cómo y cuándo usar el botón para esconder un cadáver?

Esa fina línea entre ser de la "crew" o el impostor en Among Us Los expertos en videojuegos ya han revelado varios tucos para ser un mejor impostor. Uno de ellos es esconder el cadáver y no levantar sospechas. Solo debes oprimir el botón de "emergencia" antes que alguien encuentre el cadáver.

Un famoso gamer llamado Manu Terrones Godoy (KManuS88) publicó un video de cómo y cuándo usar el botón para esconder un cadáver y que nadie sospeche de ti.

La luz apagada es clave

Otro de los trucos que recomienda es que mates con luz apagada. "La clave es la luz apagada. Cuando juego la gente usa muy poco la luz pero esa una herramienta muy poderosa"

Esconder el cadáver en Among Us

Si ya empiezas a levantar sospechas, una vez que matas a alguien de la 'crew' corres el riesgo de que encuentren el cadáver y quedar al descubierto para evitarlo debes ir al botón de emergencia, así solo sabrán que alguien murió pero no más detalles porque nadie lo encontró. No sabrán donde está ni a quién vieron por ahí.

"Eliminar el cadáver es clave y apretar el botón para cualquier excusa", dice KManuS88.

androidphoria.com

Eso sí, cuando llames a una emergencia asegúrate que sea con una buena excusa o también puedes quedar al descubierto.

El boom de este juego empezó en agosto. De hecho tuvo un 661 % más de descargas y ha sido un gran éxito que los usuarios disfrutan jugar con amigos o desconocidos.

