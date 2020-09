Actriz de Grey's Anatomy revela identificarse con el género no-Binario

'Callie Torres', la carismática ortopedista de Anatomía de Grey es interpretada por la actriz Sara Ramírez. Recientemente fue tendencia por el mensaje que publicó en sus redes sociales. La actriz dijo sentirse identificada con el género no-binario.

“Nueva foto de perfil. En mí está la capacidad de ser un chico afeminado, una chica amachada, una chica femenina, un chico amachado. Todos. Ninguno”, escribió Ramírez.

Con una foto con el cabello rapado, la actriz de 44 años, aclaró que usará los pronombres ella, ellos y recalcó que es un ser humano no binario.

SE declara como género no- binario / Instagram

Callie Torres Anatomía de Grey

En 2016 la actriz dijo que era bisexual. Recordemos que en la exitosa serie, Anatomía de Grey, su personaje también se identificaba como bisexual. Se casó y tuvo relaciones emocionales y sexuales con hombres y mujeres.

“Salir del clóset en público era algo que temía porque me preocupaba que pudiese afectar mi carrera de manera negativa. Tenía miedo de la discriminación que pudiese enfrentar no sólo fuera de Hollywood, sino que también dentro”, confesó en alguna ocasión.

¿Qué es el género No-binario?

Aplica para las personas que no se autoperciben como varón ni como mujer. Pueden identificarse con un tercer género o ninguno.

Muchas personas no binarias no usan pronombres él o ella porque no se sienten cómodos.

Por ello, en algunas ocasiones, se refieren con el uso de la ‘e’, por ejemplo 'elle'.

