La razón por la que mataron a Mark Sloan en Grey's Anatomy

Si estas aquí es porque eres un fanático de Anatomía de Grey. Tantos personajes que se fueron sin explicación nos sacó más de una lágrima. Así fue el caso de Mark Sloan interpretado por Eric Dane.

Su personaje murió tras un accidente de avión en el episodio dos de la temporada nueve donde Lexie también murió. Aunque Mark y el resto sobrevivieron al accidente, en realidad se lesionó gravemente, lo que no fue evidente hasta el primer episodio de la temporada 9, donde estuvo con soporte vital. Según lo determinado por su voluntad, las máquinas se apagaron y Mark Sloan murió.

Mark ganó el cariño de público. Su personaje cambió mucho. Era el amigo de la infancia de Derek Shepherd, que también trajo drama a su vida cuando tuvo una aventura con su esposa, Addison Montgomery. Para la temporada 8, tenía una hija con Callie y todavía estaba luchando con sus sentimientos por Lexie Grey, a pesar de que estaba en una relación con Julia.

Fin de Mark Sloan en Anatomía de Grey

Lamentablemente vivir tanto tiempo también significa que no todos los actores pueden quedarse para siempre. De hecho, la serie ahora no tiene a la mayoría de su elenco original. Solo quedan unos pocos miembros: Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey) y James Pickens Jr. (Richard Weber).

La partida de Eric Dane se anunció en 2012, y expresó su gratitud hacia Shonda Rhimes y el resto del equipo. Rhimes agregó más tarde que Dane no "tomó esa decisión a la ligera", y decidieron que era lo correcto.

Un año después, en una entrevista con EW, Dane habló sobre dejar Grey's Anatomy, diciendo que la serie es un mundo y no solo un personaje, y que las historias ya se dirigían en diferentes direcciones. Luego vio la oportunidad de abandonar el programa ya que ya estaba interesado en otra cosa, y ese algo era la serie The Last Ship, que dijo que era una oportunidad que no podía dejar pasar.

Rhimes luego justificó la decisión de matar a Mark en lugar de dejarlo ir de una manera diferente al decir que ella "tenía que hacer lo correcto para la integridad del personaje", y de esta manera Lexi y Mark "llegar a estar juntos, de alguna manera ".

