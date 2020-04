Famoso youtuber es el creador de "Que linda te ves trapeando Esperancita" de Tik Tok

"Que linda te ves trapeando, Esperancita, pero… te faltó acá maldita criada", dice la famosa frase que se ha vuelto tendencia en Tik Tok y nos ha 'matado' de risa al ver los miles de videos publicados. Tal vez pensaste que ese audio fue sacado de alguna novela de Thalía, pero no es verdad. Un youtuber, quien es el creador reveló de donde salió esta frase.

La cuarentena nos ha obligado a descargarnos la plataforma de Tik Tok para poder entretenernos y pasar el tiempo ya que no podemos salir de casa. Estos videos de Esperancita parecían haber sido sacados de una novela mexicana.

El video trata de molestar a alguien que está limpiando, con un breve diálogo que pareciera sacado de un programa que protagonizó Thalía a mediados de los 90 con gran éxito en América Latina.

La frase que ha causado furor en Tik Tok, en el video original se complementa con un chorro de agua en el piso o algo que ensucie la zona que acababa de ser limpiada.





¡Encontramos al que creó el la frase!

Un usuario de Twitter dijo que las imágenes no son actuales y el video original es del youtuber colombiano Juan Da. Fue hace casi un año, no es de ninguna novela, me inventé cualquier estupidez mientras Camilo trapeaba y sonaba música dramática de fondo”, escribió.

Este es el video original:

Este es el video original de Esperancíta uwu casi no lo encuentro ajshjsjs fue hace casi un año, no es de ninguna novela, me inventé cualquier estupidez mientras Camilo trapeaba y sonaba música dramática de fondo xd pic.twitter.com/M4GXAr8lTM — JuanDa. ❄️⛄️ (@Juan_Da_MC) April 1, 2020

El youtuber contó que este video lo grabó cuando se recuperaba de una lesión en la rodilla lo que le obligó a pasar mucho tiempo sentado sin poder hacer demasiadas cosas y su amigo lo estaba ayudando y de repente salió esa frase.

Y ahora ríete más con estos videos de Esperancita:

