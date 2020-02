Adam Levine de Maroon 5 pide disculpas por su actitud en Viña del Mar

Adam Levine decidió romper el silencio sobre Viña del Mar, la tarde de este viernes 28 de febrero. A través de un video en Instagram, se dio a conocer la versión del cantante respecto a toda la polémica ocurrida en la Quinta Vergara.

Las crítica de los seguidores no paran por todo lo que hizo el cantante. Primero exigió que no les entregarán en el escenario las gaviotas, que no hubiera interacción con los animadores y que no estuvieran presentes técnicos de Chile durante el show que costó un millón de dólares.

Getty

Luego, la agrupación se retrasó en la presentación e inició su performance casi media hora más tarde de lo programado. Después se dio a conocer un mensaje previo que había dicho el famoso al llegar al evento: "¡Evento de Mierda!". Para complementar, el show no fue lo que esperaban los presentes.

Ante todo lo ocurrido y los ataques que recibió la agrupación por millones de seguidores, el cantante se pronunció.

Hola chicos, la noche anterior tuvimos un show en el festival de Viña del Mar, que es uno de los eventos más prestigiosos e increíbles que puedes hacer en Chile. Es una parada obligada estando ahí, especialmente siendo una banda estadounidense. Fui poco profesional y pido disculpas… La noche de ayer no fue la mejor y lo único que puedo hacer es pedir disculpas", aseguró Adan Levine.

“Quisiera decir algunas cosas respecto al show de ayer y explicar lo que ocurrió, porque creo que ustedes se lo merecen. Estando en una banda tocamos muchos conciertos. Siempre intento ser lo mejor posible para ustedes, eso intentamos. Nos tomamos muy en serio cada concierto, a veces demasiado en serio… Hubo algo que me dijeron que me afectó en el escenario”, continuó el mea culpa del artista norteamericano.

Maroon 5 En Viña del Mar / Captura de pantalla

“De nuevo, como dije, siempre intento ser el mejor al representar a la banda. A veces cuando hay problemas técnicos intento enfocarme lo más posible en cantar, porque sentí que eso era lo mejor para los 60 millones de personas que lo vieron por TV. Quería sonar bien en primer lugar, y quería verme y sentirme bien en segundo lugar. Me sentía mal durante el concierto, e intenté disimular esa molestia. Lamento haberlos decepcionado y me disculpo”, finalizó.

Durante el evento, millones de los fanáticos se dieron cuenta del malestar y actitud que el cantante transmitió. Tanto se hizo eco de lo ocurrido, que la tendencia del nombre de la agrupación tuvo fuerza por el malestar.

Video sobre el malestar previo del cantante