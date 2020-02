Premios Óscar 2020: Mhoni Vidente revela a los ganadores

Todo ya está listo para los premios Óscar 2020. Por ahora ya comienzan a llegar los invitados a la alfombra roja y crece la expectativa de quiénes serán los galardonados. Pero tal parece que ya "las cartas están echadas", pues Mhoni Vidente reveló a los ganadores.

Según la vidente los ganadores serán: "Mejor Actor"; Joaquín Phoenix ("Joker"). "Mejor Actor de Reparto"; Brad Pitt ("Once Upon A Time In… Hollywood". "Mejor Película"; "1917" (del director Sam Mendes). "Mejor Dirección"; Quentin Tarantino ("Once Upon a Time… in Hollywood"). Y "Mejor Fotografía"; el mexicano Rodrigo Prieto ("El Irlandés").

"Joker", con once nominaciones, parte con ventaja por delante de "1917", "The Irishman" y "Once Upon a Time… in Hollywood", todas ellas con diez candidaturas cada una.

El drama bélico "1917" y el fenómeno surcoreano "Parasite" son las aspirantes destacadas al premio a la mejor película, una categoría donde también están nominadas "Once Upon a Time… in Hollywood", "The Irishman", "Ford v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women" y "Marriage Story".

