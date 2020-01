Efecto tusa hombres: ¿Qué significa el término cantado por Karol G?

El 07 de noviembre del 2019 estrenó la colaboración musical entre la colombiana Karol G y la estadounidense Nicki Minaj. El tema “Tusa” se ha convertido en una tendencia en redes sociales, sobretodo porque el público masculino ha reaccionado de manera hilarante a su letra.

¿Qué significa tusa?

La palabra proviene de una jerga colombiana y la definición es bastante clara: Revela un período de tristeza y desesperación provocado por una ruptura sentimental. Pero, qué dijo Karol G respecto a esta valoración

"Nosotros le decimos tusa a cuando una persona tiene un despecho. Yo creo que es más que un despecho, no puede superar a una persona en el amor y uno dice esa persona está entusada".

Las redes sociales se inundaron de video donde se aprecia como, principalmente, publico masculino canta a ‘todo pulmón’ el sencillo. Respecto a cómo matar la tusa, te dejamos unos tips.

Cambia tu mentalidad y no te culpes por anda, agradece lo que tiene, crea nuevo hábitos, rodéate de personas que te quieren, no te apresures a encontrar pareja, no intentes volver con tu ex.

Aquí te dejamos videos que se viralizaron en redes

los videos de hombres cantando tusa ya me hicieron la semanaa y recién es lunes pic.twitter.com/9TSmYsEFXs — Ivanna Pazmiño (@IvannaPazmino15) January 13, 2020

Yo diciendo: uy la tusa // yo bailando la tusa a las 1 de la mañana pic.twitter.com/AdX2YZ0qHk — 𝓘𝔁𝓽𝔃𝓮𝓵 ✨ (@i_ixtzel) January 16, 2020

Letra de la canción Tusa

Que pasa contigo? …. Dímelo

Ovy on the Drums

Ya no tiene excusa

Hoy salió con su amiga disque pa matar la tusa

Que porque un hombre le pago mal

Esta dura y abusa

Se canso de ser buena

Ahora es ella quien los usa

Que porque un hombre le pago mal

Ya no se le ve sentimental

Dice que por otro man no llora, No

Pero si le ponen la canción

Le da una depresión tonta

Llorando lo comienza a llamar

Pero el la dejo en buzón

Sera porque con otra esta

Fingiendo que a otra se puede amar

Pero dices todo este llanto por nada

Ahora soy una chica mala

And now you kickin & screamin, a big toddler

Don’t try to get your friends to come holla, holla!

A yo! I used to lay low

I wasn’t in the clubs, I was on my JO

Until I realized you’re an epic fail

So don’t tell your guys that I’m still your Bae Yo

Cause it’s a new day, I’m in a new place

Gettin some new D, sittin on a new face

Cause I know I’m the baddest bitch you ever really met

You searching for a badder bitch and you aint met her yet.

A yo Tell em to back off he wanna slack off

Aint no more booty calls, you gotta jack off

It’s me an Karol G we let them rats talk

Don’t run up on us cause they letting them Makks off

Pero si le ponen la canción

Le da una depresión tonta

Llorando lo comienza a llamar

Pero el la dejo en buzón

Será por que con otra esta

Fingiendo que a otra se puede amar

Un shot pa la Pena profunda

Y seguimos gastando la funda

Otro shot pa la mente

Pa que el recuerdo no la atormente

Ya no le copia nada

Su ex ya no vale nada

Sale pa la disco y solo quiere perrear

Pero se confunde cuando empieza a tomar

Ella se cura con rumba

Y el amor pa la tumba

Todos los hombres le zumban

Pero si le ponen la canción

Le da una depresión tonta

Llorando lo comienza a llamar

Pero el la dejo en buzón

Sera porque con otra esta

Fingiendo que a otra se puede ama