¡Tranquilo Björn! El lado oculto y sexy de Alexander Ludwing el protagonista de Vikingos

Alexander Ludwing, interpreta a Björ, hijo de Ragnar Lodbrok, en Vikingos se ha ganado el corazón de los fans. Fuera de cámaras a impactado y 'enamorado' con sus fotos.

Sin barba, sin armas y limpio deja sin aliento a sus fanáticas. El joven de 27 años ha grabado para Netflix producciones como “La montaña embrujada”, “Final Girl” y “Blackway”.

En sus redes muestra el trabajo que ha realizado para tener un abdomen definido y contó el secreto.

“Dos meses de comer limpio y entrenar regularmente para prepararme para #badboysforlife hizo posible que pudiera aumentar 25 libras (no de grasa… que fue la primera vez) (…) agradecimiento especial a @therock quien me ayudó en el camino”, escribió Ludwig en su cuenta Instagram sobre su preparación para la cinta “Bad Boys for Life”, con Dwayne Johnson.

Alexander Ludwig fuera de las luces de Vikingos

El joven actor salió a la fama con el papel de Björn Ironside desde el 2014 en la serie de History Channel. Hace poco acabó con el rodaje de la sexta y última temporada.

También ha participado en producciones como "Los Juegos del Hambre" y "Niños Grandes 2".

Alexander práctica surfing y snowboarding.

Empezó su carrera a los 9 años y se perfila para continuar con una gran trayectoria.

