Un nuevo actor llega de sorpresa y da detalles sobre el regreso de Ragnar en Vikingos

Se acerca la fecha más esperada para los fanáticos de Vikingos. Con su debut en EE. UU. programado para este 4 de diciembre, llega la sexta y última temporada de la serie. La cual tiene la intención de traer eventos épicos y detalles sobre Ragnar.

Muchos fanáticos esperaban que Ragnar, el protagonista de Travis Fimmel, regresara. Sin embargo, un personaje llegado al elenco acaba de lanzar un balde de agua fría con esta esperanza.

Travis Fimmel ha hecho un trabajo fantástico para darle vida al personaje de Ragnar. Sería genial trabajar con él. Pero no creo que vuelva esta temporada”, dijo, en una entrevista con Metro interncional, Andrei Claude, quien interpreta a Ganbaatar.

La última escena de Ragnar tuvo lugar en la temporada 4. También se emocionó detrás de escena, según el director Ciaran Donnelly.

“Fue más emocionante de lo que él o cualquiera de nosotros esperaba. Cuando él está allá arriba en esa jaula tratando de tener un diálogo, creo que tuvo verdaderos problemas para decirlo debido al verdadero poder de la emoción en este momento. Sentía cosas y decía: 'Tomemos a Travis y tomemos un descanso'. Él decía 'No, me quedaré'. 'Quiero hacer esto'. Así que toda la multitud, había unos cientos de extras allí, lo apoyaban. Para mí, como director, probablemente fue uno de los episodios más cinematográficos que he dirigido. Estoy orgulloso de ello '', señaló.

