Anuel AA se reencontró con la madre de su hijo y así reaccionó Karol G

Todos tienen un pasado, incluso una de las parejas más sólidas del género urbano como Anuel AA y Karol G. Resulta que el puertorriqueño tiene un hijo de 6 años que no lo ha visto mucho tiempo por problemas con su expareja, pero recientemente se reencontró con la madre de su hijo y así reaccionó la 'bebecita'.

Anuel AA reveló en una entrevista que Karol G le ayudó para que el pueda llevarse bien con la expareja, Astrid Cuevas, y así volver a ver a su hijo que actualmente tiene seis años.

"Karol me ayudó a eso. Me dijo: 'No puedes seguir con esto, tienes que llevar la fiesta en paz. Si no imagínate, tú molestas, ella también y le van a hacer daño al nene y no va a compartir mucho tiempo contigo", contó Anuel AA.

A raíz de este avance familiar en la vida de Anuel, todos pudieron celebrar el cumpleaños de su hijo Pablo Anuel.

Anuel hace varios años con su expareja:

"Gracias a Dios pude celebrar el cumpleaños de mi hijo yo aquí con el después de 3 años perdiéndome sus cumpleaños por malas desiciones que tomé en la vida pero ya gracias a Dios todos esos errores se convirtieron en BENDICIONES", escribió el reguetonero adjuntando una foto con su hijo y Karol G.

Ante eso, la' bebecita' no hizo más que aplaudir la decisión que tomó su pareja en llevar la fiesta en paz con la madre de su hijo. Karol G reaccionó de buena manera el que se haya podido reencontrar.

¿Será que Karol G también está pensando tener un hijo con Anuel AA, después de verlo en su forma paternal?

Las vidas de Carolina Giraldo y Emmanuel Gazmey -nombre real de los artistas- cambiaron radicalmente en el rodaje de Culpables, donde se conocieron. Poco después comenzaron su relación, que les ha llevado a formar una de las parejas más populares dentro de la industria latina.

Te puede interesar:

Te dejamos en video: