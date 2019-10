La dura confesión de la madre de Anuel AA sobre el cantante

La madre de Anuel AA ofreció una entrevista en la que realizó una dura confesión sobre el cantante. Recordemos que él es uno de los artistas del momento que se encuentra en medio de su gira por Estados Unidos.

En la conversación con Maity Interiano, de Univisión Puerto Rico, Nilda Santiago, reveló que le diagnosticaron cáncer en el estómago y lo que tenía era en su vientre a Enmanuel.

"Me dijeron que tenía cácner. Y yo dije: 'eso no puede ser, soy joven y tengo tres hijos'. Luego mi doctor primario me hizo una ecosonografía y lo que tenía era a un bebé (…) Tenía cinco meses y medio de embarazo", contó emocionada.