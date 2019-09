Estafado y en la ruina: Las revelaciones de Carlos Villagrán 'Quico' tras salir del 'Chavo del 8'

Carlos Villagrán, más conocido como 'Quico' del exitoso programa 'El Chavo del 8' alcanzó la fama y generó su fortuna en los años 70, pero luego salió por problemas con Roberto Gómez Bolaños y su vida dio un giro.

Ya no le fue fácil encontrar trabajo. En algún momento fue llamado por Emilio Azcárraga Milmo (El Tigre), presidente de la cadena Televisa, quien le ofreció producir un nuevo programa que se llamaría "sin cachetes", pero era bajo la dirección de Gómez Bolaños.

Getty

“Me dijo: ‘¿sí o no? Me saben a mierda sus diferencias, ¿sí o no?’. Me paré, le dije ‘no, señor, muchas gracias’, y me fui”, ha contado 'Quico' en algunas entrevistas.

Getty

Ante esa respuesta, Azcárraga lo amenazó con destruirle la vida. Villagrán contó que ha dicho que el Tigre lo vetó del canal y con difundió mensajes a las empresas de televisión de Latinoamérica para que no le den trabajo.

“Lo que me decían es que amenazaba con dejar de surtir El Chavo del 8 y telenovelas a quienes me dieran trabajo”, recordó Villagrán en el programa, La historia detrás del mito.

Para buscar una fuente de financiamiento, Villagrán se asoció con dos sujetos para vender ropa con la marca 'Quico’s World', pero los supuestos socios desaparecieron con el dinero.

Carlos Villagrán "Quico" / Getty

“Tuve que hipotecar mi casa, perdí la casa, perdí todo, me quedé sin cinco centavos, y de repente se apareció Dios, y otra vez a empezar a hacer Quico, empezar a hacer giras”, contó el actor en Telefe, de Argentina.

pero no todo estaba perdido, afortunadamente, países de Sudamérica le abrieron las puertas pese al veto que tenía y el bloqueo que le puso 'Chespirito' para presentarse con el personaje de 'Kiko' por supuestamente violar los derechos de autor.

Así que cambió el nombre a "Quico" y le cambió la ropa a su personaje para participar en programas como El niño de papel, Federrico y Kiko Botones, junto a Ramón Valdés, quien renunció a la vecindad por solidaridad.

Getty

Villagrán está agradecido con países donde vivió como Argentina, su hogar por 11 años, en Chile y Brasil residió por tres, 2 y medio en Miami, y 8 en Venezuela, donde le abrieron las puertas de la televisión pese al veto.

"Quico" agradece a los que le apoyaron, sobretodo a los niños que no dejaron de creer en él y no dejaron "morir" al niño con disfraz de marinero.

Carlos Villagrán se despidió de "Quico"

En 2018, con 74 años dijo que colgaría los tenis porque, aunque no quiera, "hay una diferencia entre ese niño que recuerdan y yo, aunque inflo los cachetes y todavía la voz es igualita, siento que ya debo retirarme, por respeto al público y a mí mismo”, concluyó.

Relacionado en video